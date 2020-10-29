【中美角力】美將「中國和平統一促進會」列外國使團 蓬佩奧稱屬中共掩護機構

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，中共將總部位於美國華府的「中國和平統一促進會」當成掩護機構，在美國進行外宣與惡意影響力行動，美國務院決定將促進會列為外國使團。

蓬佩奧發聲明指出，中國和平統一促進會受到中國統戰部控制，而統戰部功能是替中國消除威脅，並在海外擴展影響力及進行外宣。蓬佩奧表示，美國務院依據外國代表機構法，將華府中國和平統一促進會列為外國使團；目的與8月將孔子學院美國中心列為外國使團相同，都是要讓外界了解這些組織性質，並認清他們傳播的訊息來自北京。

孔子學院美國中心主責管理美國國內孔子學院。蓬佩奧8月時指出，該中心在美國校園推動中國外宣及惡意影響力行動，孔子學院則是中國資助成立的全球影響力、文宣工具。根據中國和平統一促進會網站，該團體是由旅居美國大華盛頓地區的華人與華僑組成，「旨為堅持『一個中國』的原則，反對分裂中國國土和主權的一切言行」，並負責「研究中國統一可行方案，為中國的最終完全統一努力」。

▲ 美國務院將「中國和平統一促進會」列外國使團

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依據外國代表機構法規定，未來中國和平統一促進會必須向美方提供僱員名單及註冊現有房產，購買或租賃新房產前也須事先獲得批准。蓬佩奧同時宣布，終止2011年為促進地方合作，與中國簽署建立「美中省州長論壇」的備忘錄。

蓬佩奧說，備忘錄簽署後，總部位於北京的「中國人民對外友好協會」，試圖直接惡意影響美國州層級與其他地方領袖，以推動中共的全球議程，認為協會的行動有損論壇初衷。

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責任編輯：游昊雲

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