【華為禁令】美對華為局部解封？傳允廠商向非5G業務供應芯片

中美科技戰延燒多時後，或出現稍稍緩和的窗口，美國政府針對華為、令華為深陷「斷芯」風險的禁令或局部放鬆。英國媒體引述知情者透露，美國官員已向科技業者說明，只要他們不將芯片（又叫晶片）用於華為的5G業務，美國會準許愈來愈多的芯片公司向華為提供組件。

一般相信，這消息倘屬實，將有助華為恢復非5G手機生產業務，讓華為手機生產領域的受創程度少於此前預期。

根據一名最近參與過美國當局簡報會的半導體企業高管表示，「美國商務部在談話中表明，儘管他們可以否決向華為供貨的許可證，但如果可以證明，廠商提供的技術不支援華為5G業務，還是可以向華為供貨的」。

兩家亞洲半導體公司高層，對方的取態均感到樂觀，有信心華為供貨許可的申請勢獲批。其中一位高層稱，這已表明用於移動設備的芯片不是問題。

分析人士認為，美方今次舉動，意味著今年針對華為的制裁措施，將有所放鬆，可能不會像以往想像般嚴厲、也未必會對華為整體業務都產生衝擊；其中，儘管制裁仍將對華為的5G業務構成嚴峻挑戰，但該公司最重要的智能手機部門，或有機會復蘇、至少是局部的復蘇。

根據美國5月公布、9月正式實施的規定，全球廠商生產的芯片如果由美國軟件設計、或含有美國技術，必須先獲得美國商務部的許可，始能向中國出貨，這意味可能切斷中國在全球商業渠道中獲得芯片。

但至最近，美方似乎已放鬆了禁令，允許一些公司向華為提供非5G用途的組件。韓國三星電子（Samsung）的顯示器部門周二（27日）表示，它已獲得美國許可，可將手機的有機發光二極管（OLED顯示器）向華為出貨。

投行傑富瑞（Jefferies）分析師Edison Lee在報告中寫道，「我們認為這些跡象顯示，美國打算允許華為繼續從事手機業務，因為正如我們所說，它不會對美國構成明顯的國家安全威脅」 。

(將持續更新)

責任編輯：鄧國強