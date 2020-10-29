【中美角力】美國安顧問：中國若掌握5G網絡 將能控制全球

美國試圖全面封殺華為的海外5G業務，並積極遊說其他國家加入。白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）周三（28日）在研討會上表示，中國若控制全球主要5G網絡，將能像控制國內人民一樣控制全球。他稱美國與自由世界正在抵抗中國的侵略，又呼籲中國自行發展技術，停止竊取他國的辛勤成果。

中國外交部日前批評奧布萊恩的言論 充斥著意識形態偏見、冷戰思維，指美國小撮政客挑動意識形態對立是蓄意在把世界引向一場「新冷戰」，是麥卡錫主義死灰復燃，有違歷史潮流，將注定失敗。中國從不干涉別國內政，從不謀求改變任何國家的制度，亦無意同美國及其他任何國家進行意識形態對抗。

奧布萊恩表示，美國與印太盟友的合作從未如現在如此好。美國與澳洲、紐西蘭、日本、菲律賓和泰國合作，與印度關係也是史上最佳，各方正就海上反恐、安全、稀土供應鏈、南海、東海與台灣海峽航行自由等議題合作。總統特朗普正採取行動，防止中共及其情報與安全機構竊取美國個人資訊與國家安全機密、限制美國半導體企業出口技術給中國企業；司法部積極調查與起訴中國商業間諜活動、限制解放軍以學生簽證方式進入美國竊取技術等。

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他指出，中國若控制全球主要5G網絡，北京將能取得外國國民的資訊、醫療紀錄、財務交易紀錄、電子郵件，甚至控制其家裡的安全系統，這些可以透過華為設備內置的後門無限取得。不只美國，許多國家都已經意識到中國透過華為威脅國家安全與公民個人隱私，也意識使用中國系統並不安全。美國的夥伴也都開始對中國採取類似行動，瑞典要求中國孔子學院從大學撤出，而英國、捷克、丹麥、台灣等均已經承諾要使用值得信賴的5G供應商。

談到中美關係是否進入「新冷戰」階段時，奧布萊恩並不這麼認為。他強調，美國希望與中國建立良好關係，許多中國人都是善良的。問題在於中共努力將觸角延伸到世界各地，以控制自己人民的方式控制他國並竊取智慧財產權，這樣並不公平。

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責任編輯：陳建錫

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