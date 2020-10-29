【台海局勢】日本防衛相料兩岸「偶發性事故」或不可避免

兩岸緊張程度持續升高，日本防衛相岸信夫昨（28日）在一檔節目上表示，對兩岸局勢表示關切，並認為偶發性事故或許有不可避免的情況。稍早前，對於兩岸已進入「準戰爭」狀態的觀點，國台辦回應指，北京維護國家主權和領土完整的意志堅如磐石，絕不為任何形式「台獨」分裂活動留下空間。

岸信夫：偶發性事故或不可避免

據共同社報道，岸信夫表示，對中方舉行軍事演習、緊張局勢升溫的台灣海峽有可能出現的偶發性衝突表示關切。他說，「偶發性事故或許有不可避免的情況。必須注意。」

對於美國支援台灣而採取軍事行動的可能性，他表示要就事論事，但日本也必須探討在此種情況下能做什麼。

岸信夫還說，對大陸而言，台灣是核心利益，不會容許台獨出現。如果兩岸失去軍事平衡，他不知會發生什麼。

岸信夫是前日本首相安倍晉三的胞弟，上月出任防衛相一職。岸信夫的立場親台灣，外界相信他會採取對華強硬的措施，並繼承兄長的「對敵基地攻擊」軍事路線。此前，岸信夫在為24日於東京舉行的國際會議發去的視頻寄語中還稱「中國正在加速以力量為背景單方面改變現狀的舉動」，表達了不滿。

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責任編輯：尹航

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