【新疆疫情】新冠病毒或變種　内地無症狀感染者恐大增

▲ 中國專家稱新冠病毒變異 内地無症狀感染者恐大增

新疆維吾爾自治區衛健委表示，新疆昨日新增23宗確診個案，均是由無症狀感染者轉為確診；目前累計新輪疫情有45宗確診，有138名無症狀感染者。天津中醫藥大學校長張伯禮表示，全球第2波疫情高峰已到來，嚴重程度超過第1波，而新冠肺炎病毒已產生變異，毒性減弱但傳染性增強，導致無症狀感染者越來越多，為疫情防控帶來較大的壓力。

新疆喀什近日爆發新冠病毒疾病本土疫情，不僅單日感染人數激增，且內含高比例的的無症狀感染者，受到中國醫學界的關注。在無症狀感染者增加下，張伯禮指出，如今美國單日新增確診人數就超過7萬例，法國也超過3萬例，英國則超過1萬例，疫情嚴重程度已超過今年年初。從全球範圍來看，第2波疫情已到來。

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他認為，中國因應疫情已掌握很多經驗，北京、大連、青島等地的疫情都在短時間內獲得控制，且重症病人減少、死亡率降低，代表中國對疾病的認識更加充分。但秋、冬季的防疫不可鬆懈，必須充分認識到疫情的複雜性，同時要警惕新冠病毒與流感疊加的風險。

張伯禮認為，中國不會再出現像武漢這樣大規模爆發的疫情，但個別地區小規模爆發，以及散點、多地爆發的情況很可能會出現。他表示，目前應注意兩個問題，一是因應秋冬季可能出現的小規模疫情反彈，做好人力、物資及組織協調各方面充分準備；二是要重視做好已康復患者的追蹤管理。

張伯禮說，新冠疫苗可望今年底或明年年初上市，屆時檢驗檢疫人員、醫務人員等重點人群在條件允許的情況下，應該先及時接種。

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責任編輯：游昊雲

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