官媒調查：八成大學生願撐國貨 換手機先考慮華為

▲ 報告指八成大學生願買國產手機

受到美國封殺，華為的手機業務前景不樂觀，海外消費者都對華為手機持觀望態度。內地官媒則發表調查報告指，中國年輕一代的主力消費群，尤其是90後、00後對國貨非常支持，當中有八成大學生對國產品牌發展懷有期待，他們不少表明如果需要換新手機，一定會優先考慮中國的品牌，比如華為。

《中國青年報》的報告指，在使用體驗上，83.75%受訪者滿意國貨現狀，52.60%認為質量優秀、48.65%認為性價比高、45.74%認為性能好，是他們選擇購買國貨的主要原因。另有48.65%人買國貨的原因是想支持本土企業發展、50.83%人表示對國貨抱有親切感。

【中美科技戰】華為調侃蘋果：他們才出首部5G手機 華為已第三代了

【華為5G】華為抗美秘密武器曝光 天罡芯片能撐到明年底

在這些受訪者看來，購買電子產品時，會選擇自己能接受的價格範圍，所以往往會把範圍鎖定在國產品牌，因為在手機功能相似的情況下，國產品牌的價格往往更具優勢。此前，京東發布《2020中國品牌消費趨勢報告》中數據顯示，2019年中國品牌商品及品牌數量、下單人次、訂單量的同比增幅均高出進口品牌增速，兩者差值超過20 %。在國產與國外品牌的賽道中，更多國產商品正通過沉澱品質、提升性價比，獲得消費者的青睞，逐步「彎道超車」。

另外，本次受訪的90後、00後的消費者也表示，希望國貨能夠遵循自主創新的道路繼續發展。期待國產的智能類產品、電子產品核心技術，化妝品等日用品的核心功能、效果繼續提升。

【華為禁令】競爭對手瓜分歐洲市場 OPPO銷量目標提高5倍

二手平台：華為舊手機價不跌反漲 保值程度超越iPhone

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁