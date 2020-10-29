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【中美角力】大選後除了對華脫鉤 美國有無其他選擇？

國情動向 12:40 2020/10/29

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美國總統大選下周揭曉，競選勝出的人會否延續中美脫鉤態勢？或者說，除了對華脫鉤，美國還有其他選項嗎？美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國經濟資深顧問甘思德（Scott Kennedy）提及5點措施。

專家指無論誰當選 對華政策都是挑戰

據BBC（英國廣播公司）報道，甘思德在採訪提到，無論明年1月起是特朗普上台抑或拜登，挑戰是他們如何與中國找到某種平衡，即便雙邊關係很大程度是競爭，能否有一些合作。

他認為，美國會在方針策略上作出某種改變，試著解決自身問題和與中國打交道。如果中國願意改變，認為還有機會解決問題。

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至於與中國完全脫鉤外，美國有無其他選擇，甘思德說，首先，面對中國不公平的競爭手法，無論是知識產權盜竊還是國有企業的補貼，美國顯然需要自我防衛的措施。

「我們需要擔心國家安全、需要出口限制和投資限制的措施。但它們必須是有針對性的，非常精確的，針對最重要的科技和軍民兩用科技。

我們還需要一個機制來認證全球企業的服務和技術資質，看他們能否被信任、被納入到我們的生態體系當中。我們已經有一些這樣的機制，但大部分都是單邊主義的，不是全球性的。」

他稱，美國還要多元化供應鏈。不需要撤離中國，但必須要減輕對中國作為供應商和市場的依賴程度。

同時，美國要做好應對緊急情況的凖備。如果遇上危機，例如疫情，要有足夠的防護用具和藥品供應，無需在地球的另一邊加緊生產。

美國還需要企業機制，幫助美國在跟中國企業做生意時保證安全。例如TikTok，現在商議的解決方式是與甲骨文（Oracle）合作，沃爾瑪（Walmart）也是投資方之一。這麼一來，美國也擁有這個公司的份額，或能有一定程度的運營控制、接觸到源代碼、決定數據存放地點、確保沒有內容審查。這可能是其他中國公司能在美國或西方做生意的一個潛在模式。這跟中國的合資模式類似。

在這基礎上，美國應該在科研創新上加大投資，在各科技領域繼續領跑並且確保更多美國人能使用到它們。甘思德認為，這將幫助美國保持在科技上的領先，不僅相對於中國，還相對每一個國家。

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責任編輯：尹航

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