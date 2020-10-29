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【中美角力】美逮捕5人參與「獵狐」 胡錫進：美與中國公眾為敵

國情動向 12:58 2020/10/29

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在美國大選倒數階段，中美關係再添緊張，美國周三（28日）高調起訴8名參與中國「獵狐行動」人員，聯邦調查局（FBI）並逮捕其中5人，指他們涉及協助北京方面騷擾和威脅據稱逃亡在美的人員。

中國官方《環球時報》總編輯胡錫進證實，這是首次有「獵狐」在美國被抓，斥「華盛頓太壞了」，打擊「獵狐」實為給經濟犯罪者提供庇護，「是要與仇恨貪污腐敗的廣大中國公眾為敵」。該報社評更批評美方這次抓捕，是打扮成法律行動的對華政治攻擊。

「華盛頓太壞了」 斥美對華政治攻擊

《環球時報》亦發表社評，稱美國不願配合中國專門追捕經濟犯罪者的「獵狐行動」，很重要的原因是他們實際上「歡迎」或「不討厭」中國貪官，因為那些人把錢都消耗在那裡，對美國經濟是有利的。

社評反駁美方指控這些人員對目標「威脅、騷擾、監視、恐嚇」等，迫使他們回中國，又不滿美稱中方「獵狐行動」實際目標很多是「異見人士」和「批評者」。文章強調各地抓回國的罪犯沒一個受到「冤枉」爭議，中方人員在外「獵狐」非常重視遵守當地法律，斥美成心找茬，而把經濟罪犯說成是「異見人士」是流氓手段。

「在美國有不少有些名氣的中國『異見人士』『政治對抗者』，他們當中哪一個被『脅迫回國』了？美國可以指名道姓舉一個例子出來呀！事實是，一些『異見人士』在外待久了非常希望回國，有的還去中國駐外使領館搞『投案闖關』的鬧劇。」《環時》社評寫道。

社評稱，美方這次直接抓捕5名「獵狐者」是破了底線，是打扮成法律行動的對華政治攻擊。美國抓捕「獵狐」人員，是把對中國外逃經濟犯罪人員的暗中庇護，變成公開庇護，等於與仇恨貪污腐敗捲款外逃的廣大中國公眾為敵。斥華盛頓站到經濟犯罪與邪惡一邊，是根本性的錯誤，是美國道德上的失足，更是美國法律精神之恥。

【中美角力】美盯上中國海外反腐 起訴8名「獵狐行動」者

【中美角力】美將「中國和平統一促進會」列外國使團

美國與中國間並未簽訂引渡協議。任何人若代表其他國家採取行動，必須先行註冊，並通知美國司法部長辦公室。而案中8名被告全數被控合謀擔任外國政府的非法代理人。其中5人已於美國被捕，其餘據信身處中國。

其中，這些被告被指在2016年至2019年期間，試圖採取多種手段向一名住在新澤西州、被中國政府稱為逃犯的中國公民施壓，要求其返回中國。手段包括將其年邁父親帶到美國來脅迫他；針對其女兒監視和網上騷擾；在他別墅上貼了「如果你願意回大陸坐十年牢，你的老婆子女沒事。這事到此為止」的字條。

另外，FBI局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）在發布會上稱，「當無法找到某個獵狐目標時，中國政府派遣特使探望該目標在美國的家人。要傳遞的信息是什麼？目標有兩個選擇，要麼立即回中國，要麼自殺」。

美媒揭中國「獵狐」招數：在美提民事訴訟 促使外逃人員回國

趙立堅：FBI說的話你也信？ 不要以為中國安全部門是吃素的

責任編輯：林佩怡

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