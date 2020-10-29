▲ 五中全會今閉幕外媒聚焦8件事 排第一是：

中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議（五中全會）在北京召開，預定今天稍後閉幕，會議審議了「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議」，為未來5年乃至15年中國發展謀劃藍圖。

路透社發表文章點出八大看點，包括中國未來的經濟增速目標、「雙循環」戰略實施的具體細節、對創新及關鍵技術的政策支持、提振國內消費的新措施、戶籍製度是否會放寬以及能源戰略、糧食安全、人口老齡化和氣候變化等。

這些內容如何反映在會議閉幕後的新聞公告，是外界關注焦點。

GDP目標

五中全會新聞公告不會提具體GDP目標，但會對國民經濟發展，提出概括性、而非量化的路綫。由於新冠肺炎疫情引起的不確定性，中國自2002年來首次未提經濟增速目標。作為世界第二大經濟體，投資者正密切關注中國是否會在未來5年制定更寬鬆或靈活的增速目標。

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國內國際雙循環

投資者們正在期待習近平提出的「雙循環」戰略的實施細節。今年5月，習近平提出的「雙循環」戰略要求中國在下一個發展階段主要依靠「國內大循環」，即在國內技術創新支持下，實現生產、分銷和消費的內部循環。而這一內部循環將從「國際循環」獲得外部資金的支持。

創新

在美國削減對華為等中國科技公司關鍵零部件供應的情況下，市場觀察人士正期待中國採取新措施促進創新，這將決定中國能否提升在全球價值鏈上的地位、提高關鍵技術並實現自給自足。預計未來中國將加強對半導體發展、5G、大數據和人工智能等高科技產業的政策支持。

大宗商品和能源

市場正在觀察中國是否計劃增加大宗商品和能源的戰略儲備，以保障自給自足並加強糧食安全。同時，還關注中國是否會加速利用清潔能源，推動能源獨立以及推出新的國際合同來提高自身定價能力。

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國內消費

要推動GDP增長，就必須擴大國內消費。在汽車、食品和服裝領域之外，也要擴大在高附加值商品和服務的支出。經濟學家們預計中國將推出新的措施來提振國內消費。而提振消費，就必須提高家庭收入，這取決於保證有充足的高收入崗位，尤其是在科技和金融領域。

改革

預計中國將進一步放寬戶籍制度，使農村人口更容易遷移到城市地區，以緩解城市發展新產業過程中出現的勞動力短缺問題，並在縮小城鄉收入差距的同時促進消費。而在金融領域，中國預計還會進一步出台放開利率、擴大資本市場作用的舉措，解決信貸分配中的問題。

人口老齡化

觀察人士正在關注應對中國人口老齡化的新措施。早在2013年，中國政府就表示正計劃2020年前提高退休年齡，但至今為止還未改變男性60歲、女性55歲的退休年齡。

氣候變化

氣象學家預計，中國此前承諾的努力爭取到2060年實現碳中和，這將會影響下一個五年規劃，規劃將包含對溫室氣體排放方面更強硬的措施。

要注意的是，五中全會只會通過對國家「十四五規劃（2021-2025）」的建議，這份藍圖的全貎要待預定明年3月舉行 的全國人大會議才會通過。

責任編輯：鄧國強

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