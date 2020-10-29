【新冠肺炎】中國疫情哪裡來？專家稱或隨急凍海鮮進口武漢

▲ 【新冠肺炎】中國疫情哪裡來？專家：或隨急凍海鮮輸入武漢

新冠病毒來源至今仍未最終確定。人民日報社旗下《環球時報》指出，近期，隨著青島首次從冷鏈食品（急凍食品）外包裝分離出活新冠病毒，以及一篇北京6月新發地市場疫情可能源於冷鏈食品污染的論文發表後，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友表示，由此不能排除，武漢華南海鮮市場早前疫情也是從進口海產品所引起。

中國疾控中心17日發布的消息稱，在對青島疫情溯源調查過程中，中國疾控中心從工人搬運的進口冷凍鱈魚外包裝上，檢測分離到新冠活病毒，這是國際上首次在冷鏈食品外包裝上分離到新冠活病毒，並首次證實在冷鏈運輸特殊條件下，新冠病毒可以在物品外包裝上存活較長時間。

中國疾控中心主任高福表示，過去在樣本中「檢測出」冠狀病毒核酸陽性，不一定是活病毒。但青島此次「分離到」活病毒，就意味著一定存在活病毒，且能造成傳播或感染。

青島早前一波疫情 零號病人是碼頭工人

此外，青島這波疫情的「零號病人」正是青島港口裝卸工人，曾於9月19日夜班裝卸了進口冷凍海鮮。

北京清華大學、北京市疾病預防控制中心等單位近日在《國家科學評論》發表「北京新冠肺炎疫情再現可能源於冷鏈食品污染」的論文也提出，冷鏈運輸可能是新冠病毒傳播的新途徑。

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武漢大學醫學部基礎醫學院病毒研究所教授楊占秋表示，如果華南海鮮市場曾有進口海產品交易，那麽新冠病毒通過冷鏈運輸的產品傳入是存在可能性的。

環球時報指出，華南海鮮市場過去確實曾有多家賣進口生鮮的商鋪，出售包括帝王蟹、北極貝等海產品以及來自巴西、德國的需要冷鏈運送的肉類產品。

中國疾控中心生物安全首席專家武桂珍近日接受採訪時說，「過去我們在做病毒溯源時一直在尋找中間宿主，現在或許是時候重新審視一下，病毒到底是不是來自野生動物。」

但也有專家以這理由 質疑凍品傳入病毒之說

武桂珍表示，「疫情在北京反彈，也是在批發市場集中暴發，但不同於武漢華南海鮮市場，北京出現野生動物導致疫情的可能性很小。這就留給我們一個很重要的提示：是不是有可能源頭就是一個感染者或被污染的食品，而海鮮市場的環境造就了快速傳播的機會」。

但報道也指出，目前相關猜想依然缺乏足夠證據支持形成一條明確的感染鏈。一位不具名的病毒學專家對環球時報表示，如果病毒是從海外流入，為何來源地沒有最先暴發疫情，這是需要解釋的問題。

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責任編輯：鄧國強

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