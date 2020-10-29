【芯片產業】企業借半導體項目低價買地 造芯只是幌子？

在中央及地方政府鼓勵下，芯片（晶片）企業數量迎來爆發式增長，但問題亦陸續浮現。內媒報道，非房地產企業依靠地產業務實現盈利，已成為近年極普遍的現像，這種「地產思維」正滲入芯片產業。有投機主義者本來就無打算生產芯片，而是想借政府扶持的項目，低價獲得土地，而部份房地產企業也為了「圈地」，開始有涉足芯片產業的跡像。報道形容，發改委早前明確爛尾項目將被追責，但要阻止造芯浪潮中的投機亂象仍然存在難度。

芯片與房地產企業關係匪淺

通過土地獲益以裝飾公司財報，在行業內頗為普遍。 報道舉例指， 中興通訊（0763）2012年曾被質疑是否要進軍商業地產，公司當年的半年報顯示，投資性房地產從期初的0元（人民幣，下同）增加到期末近15.96億元，這筆資產就是從自用房產轉換而來。2018年，中興又與房地產企業合作開發深圳灣超級總部基地的地塊，當時預計會給集團帶來稅前利潤27.23億元。不過中興與作為 最大半導體企業的 紫光集團相比，就是小巫見大巫。

據《經濟觀察報》統計，紫光近年累計獲取土地總面積為2617.57畝，總建築面積達到364.58萬平方米，累計耗資177.3億元，其中一半以上為園區配套住宅，平均樓面價僅每平方平4863.29元。2016年紫光真正發力房地產，當年1月，北京紫光置業更名為北京紫光科服集團，房地產業務全部打包至紫光科服旗下。 更名後，紫光在北京、成都、南京、武漢等地的重資產項目先後落地，並在蘇州、北京、成都和武漢等地獲取土地資源。

新冠肺炎疫情前，北京當之無愧的熱銷樓盤「西山錦繡府」，就是2017年紫光股份以76.2億元的價格擊退旭輝碧桂園拿下的。紫光去年財報顯示，集團收入按年有大幅增長，而主要原因，竟是投資收益增加及金融資產的價值上升所致。

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河北爛尾芯片廠被指囤地不造芯

▲ 昂揚微電子芯片項目停擺後，仍保留通過項目取得的土地

早前證實「爆煲」的河北昂揚微電子科技公司，在2015年由石家莊村民徐國中出資、芯片專家步建康出技術成立，在當地工業園區以低價買入30畝土地。昂揚微電子對外宣稱具世界一流技術水平，業務以生產第8代高端大功率IGBT芯片主為，該款芯片能廣泛適用於綠色家電、工業裝備、太陽能發電 、新能源汽車等諸多領域，被河北省政府列為「十三五規劃」重點項目。昂揚公司頭兩年運作良好，但至2017年芯片項目匆忙上馬後，很快資金鏈就出現斷裂。

步建康入稟當地法院，控告徐國中違背初始協議約定，將大部分資金用於購買土地和建設辦公樓，完全沒有投資芯片生產設備、無塵車間建設。他指徐偽造10億級重點項目申請，騙取了土地指標120畝；隨後再偽造5,743萬元銀行資金證明，騙取政府半價優惠支持的土地30畝。但官司在法院協調下最後不了了之。

市政府負責人指，昂揚微電子一事是合作人員糾紛，公司的30畝土地是通過正規出讓，合法取得的，不存在問題，現在土地還在該公司名下。另外該土地有動工建設，不符合因閒置而需收回的條件。至於下一步怎麼辦，園區會和有關企業進行溝通協商，希望盡快把土地利用起來，為園區帶來效益。報道形容，昂揚微電子明顯不是為了造芯片而買地的，盡管政府對土地功能、入駐企業、投入金額等有嚴格規定，但在這龐大的產業鏈中，仍有很多空子可鑽。

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芯片企業的土地儲備戰

事實上，「 造芯片、先多拿地」，是許多湧入芯片製造浪潮的企業的共同心理。報道引述一名政府招商人員稱，部份產業方瞄準政府的資金、土地等資源，還周旋於多地抬高價碼。2016年，南京德科碼和淮安德科碼相繼成立，企業與南京市政府商議，說是要跟以色列塔爾半導體合作，建立8英寸的晶圓製造工廠。市政府豪爽出地254畝。2018年坤同半導體在陝西成立，號稱整個基地面積將達2,000畝，並將打造出陝西規模最大的無塵車間。

另外，武漢弘芯項目總規劃用地面積636畝，成都格芯僅廠區就佔地近800畝，芯片產業的競爭，儼然成了一場土地儲備的「軍備競賽」。

不過，在政府出地出錢後，這些土地資源未必能物盡其用，昔日的「明星企業」、已陷入爛尾的貴州華芯通，其辦公樓外觀氣派非常，佔地面積近萬平方米，時不時會接待各方客人前去參觀，但那裡自始至終沒有興建生產廠房，研發和運營都被放在寸土寸金的北京和上海。

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責任編輯：陳建錫

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