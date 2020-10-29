【五中全會閉幕】官方公報出爐 聚焦2035年遠景目標及十四五規劃

為期4天的中共十九屆五中全會今日（29日）閉幕，官方發布會議公報，會議審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規​​劃和二〇三五年遠景目標的建議》。

今次五中全會主要議程，是研究關於制定「十四五（2021-2025年）」規劃，以及2035年遠景目標的建議。而建議通過後，會起草「十四五」規劃綱要草案；綱要完成後，明年兩會將提請全國人民代表大會審議。

據公報，全會提出了到2035年基本實現社會主義現代化遠景目標：

平安中國建設達到更高水平，基本實現國防和軍隊現代化；人民生活更加美好，人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展

人均國內生產總值達到中等發達國家水平，中等收入群體顯著擴大，基本公共服務實現均等化，城鄉區域發展差距和居民生活水平差距顯著縮小；

廣泛形成綠色生產生活方式，碳排放達峰後穩中有降，生態環境根本好轉，美麗中國建設目標基本實現；形成對外開放新格局，參與國際經濟合作和競爭新優勢明顯增強；

建成文化強國、教育強國、人才強國、體育強國、健康中國，國民素質和社會文明程度達到新高度，國家文化軟實力顯著增強；

中國經濟實力、科技實力、綜合國力將大幅躍升，經濟總量和城鄉居民人均收入將再邁上新的大台階，關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列；

全會提出了「十四五」時期經濟社會發展主要目標：

國家治理效能得到新提升，社會主義民主法治更加健全，社會公平正義進一步彰顯，國家行政體系更加完善，政府作用更好發揮，行政效率和公信力顯著提升，社會治理特別是基層治理水平明顯提高，防範化解重大風險體制機制不斷健全，突發公共事件應急能力顯著增強，自然災害防禦水平明顯提升，發展安全保障更加有力，國防和軍隊現代化邁出重大步伐

民生福祉達到新水平，實現更加充分更高質量就業，居民收入增長和經濟增長基本同步，分配結構明顯改善，基本公共服務均等化水平明顯提高，全民受教育程度不斷提升，多層次社會保障體系更加健全，衛生健康體系更加完善，脫貧攻堅成果鞏固拓展，鄉村振興戰略全面推進；

經濟發展取得新成效，在質量效益明顯提升的基礎上實現經濟持續健康發展，增長潛力充分發揮，國內市場更加強大，經濟結構更加優化，創新能力顯著提升，產業基礎高級化、產業鏈現代化水平明顯提高，農業基礎更加穩固，城鄉區域發展協調性明顯增強，現代化經濟體系建設取得重大進展；

全會提出12項重點：

堅持創新在中國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐；加快建設科技強國；要強化國家戰略科技力量，提升企業技術創新能力

加快發展現代產業體系，推動經濟體系優化升級。 堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上，堅定不移建設製造強國、質量強國、網絡強國、數字中國，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，提高經濟質量效益和核心競爭力

形成強大國內市場，構建新發展格局 。堅持擴大內需這個戰略基點； 要暢通國內大循環，促進國內國際雙循環，全面促進消費，拓展投資空間。

全面深化改革，構建高水平社會主義市場經濟體制。 堅持和完善社會主義基本經濟制度，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，推動有效市場和有為政府更好結合。 要激發各類市場主體活力，完善宏觀經濟治理，建立現代財稅金融體制，建設高標準市場體系，加快轉變政府職能。

優先發展農業農村，全面推進鄉村振興

優化國土空間佈局，推進區域協調發展和新型城鎮化

繁榮發展文化事業和​​文化產業，提高國家文化軟實力，堅持馬克思主義在意識形態領域的指導地位，堅定文化自信，推進社會主義文化強國建設

推動綠色發展，加快推動綠色低碳發展，持續改善環境質量，提升生態系統質量和穩定性，全面提高資源利用效率

實行高水平對外開放，開拓合作共贏新局面。 堅持實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，依託中國大市場優勢，促進國際合作，實現互利共贏。 要建設更高水平開放型經濟新體制，全面提高對外開放水平，推動貿易和投資自由化便利化，推進貿易創新發展，推動共建「一帶一路」高質量發展，積極參與全球經濟治理體系改革

改善人民生活品質，提高社會建設水平。要提高人民收入水平，強化就業優先政策，建設高質量教育體系，健全多層次社會保障體系，全面推進健康中國建設，實施積極應對人口老齡化國家戰略，加強和創新社會治理。

統籌發展和安全，建設更高水平的平安中國。實施國家安全戰略，維護和塑造國家安全， 統籌傳統安全和非傳統安全，把安全發展貫穿國家發展各領域和全過程，防範和化解影響我國現代化進程的各種風險，築牢國家安全屏障。要加強國家安全體系和能力建設，確保國家經濟安全

加快國防和軍隊現代化，實現富國和強軍相統一。堅持黨對人民軍隊的絕對領導，堅持政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，加快機械化信息化智能化融合發展，全面加強練兵備戰，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力，確保2027年實現建軍百年奮鬥目標。