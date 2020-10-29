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中國「獵狐」者因何被起訴？梁朝偉曾拍戲講獵狐故事（有片） 

社會熱點 15:49 2020/10/29

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美國起訴8名參與中國「獵狐行動」的人員，聯邦調查局（FBI）還逮捕了其中5人。「獵狐行動」是什麼？參與者緣何被美國起訴？本文帶你一次看懂。

「獵狐」就是抓逃到海外的貪官

「獵狐」意思是「逮捕狐狸」，將中共貪官喻為狐狸。

行動是由中國公安部部署執行的追捕逃亡到境外（包括香港、澳門）的中共貪官的專項行動，自2014年開始開展。

【中美角力】美盯上中國海外反腐 起訴8名「獵狐行動」者

據聯邦調查局宣布，在中國政府領導下，8名嫌犯過去在美國境內為達到各種政治目的，從事了一系列非法行動；聯邦調查局員工在長達多年調查，多名案件受害者稱遭到這些嫌犯過去對他們使用威脅、監禁、跟蹤等犯罪行為。

早前《華爾街日報》有報道指，中國當局利用在美國提起民事訴訟的方法，迫使外逃人員回國面對腐敗指控，並藉此規避外交渠道以達成目的。有美國法律界人士認為，這是在玩弄美國法律。

【中美角力】美媒揭中國「獵狐」招數：在美提民事訴訟 促使外逃人員回國

內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進稱，「獵狐」是充滿正義的行動，華府打擊「獵狐」實為給經濟犯罪者提供庇護，這是要與仇恨貪污腐敗的廣大中國公眾為敵。

他強調，中方人員在外「獵狐」非常重視遵守當地法律，為不出現與當地法律抵觸的情況，他們表現出巨大的耐心。也正因為這樣，「獵狐行動」在北美和歐洲國家的進展緩慢，每一次成功都很費勁。美國這一次就是成心找茬，而且是在大選就要舉行的時候搞出一次抓5名「獵狐者」的大動作。

值得一提是，梁朝偉曾主演由真實事件改編而成的電影《獵狐行動》（The Hunting），該片將於明年上映。預告片中有字幕顯示，「我們現在完全有能力告訴那些逃往海外的犯罪分子，天涯海角，有逃必追。」

責任編輯：尹航

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