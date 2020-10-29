▲ 【美國大選】拜登若當選撤不撤中國貨關稅？幕僚說了這個詞。

美國大選過幾天便登場，美國民主黨總統候選人拜登的高階幕僚今天說，如果拜登當選總統，將立即與主要盟國商量，再決定未來針對中國的關稅政策，以便運用「集體槓桿力量（Collective leverage）」，強化對抗中國的手段。

美國總統大選倒數6天，拜登（Joe Biden）的兩名幕僚接受路透社訪問時說，拜登的出發點是不要重蹈現任總統特朗普的覆轍。

特朗普就任後，打著「美國優先」的旗號，對歐洲與加拿大商品祭出關稅，引發美國主要盟國的不滿。

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曾在美國前總統奧巴馬政府時期擔任高階外交政策顧問的普萊斯考特（Jeffrey Prescott）說，「特朗普政府的敗筆就是單打獨鬥，讓中國趁機找到突破口」。

「要運用集體槓桿力量 應對中國」

受訪的兩名顧問都不願說明，如果拜登當選，是否傾向解除特朗普在中美貿易戰時，對中國實施的高額關稅措施。

普萊斯考特說，「在我們實際看到（從特朗普手上）接手的結果前，拜登不會過早讓自己囿於任何立場。不過，與盟國商議將是重要的一部分」。

拜登幕僚已表明，拜登想先與美國盟國磋談，而不是像特朗普一樣，在貿易上採取單邊行動。

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曾在奧巴馬政府時期擔任白宮與國防部顧問的麥肯伊（Brian McKeon）說，「我們可以從不要對歐洲與加拿大祭出關稅、而是與他們合作解決貿易問題開始」。

普萊斯考特說，「為了找出可對中國運用集體槓桿力量的領域」，有必要在選後立即與盟國商議。

但他也指出，特朗普曾經疏遠、羞辱這些盟國，而這削弱了美國對抗中國的力量。

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責任編輯：鄧國強

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