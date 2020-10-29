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【兩岸角力】大陸國防部警告台獨勿螳臂當車 否則自取滅亡

國情動向 16:03 2020/10/29

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台海局勢持續緊張，大陸國防部發言人吳謙警告「台獨」勢力，不要試圖螳臂當車，否則自取滅亡。

大陸國防部今日舉行例行記者會，有記者問到，據報解放軍殲-20戰機現身距台灣僅500公里的浙江衢州機場，東風-17高超音速導彈部署東南沿海。吳謙回應稱，武器裝備的具體部署地點，事關軍事秘密。

他表示，解放軍捍衛國家主權和領土完整、挫敗任何形式「台獨」分裂勢力的能力始終都在，意志堅定不移。並正告「台獨」分裂分子，搞對抗沒有出路，以武謀「獨」更是死路一條。不要試圖螳臂當車，否則只能自取滅亡。

日本防衛相料兩岸「偶發性事故」或不可避免

兩岸已陷入「準戰爭狀態」 台灣專家列8大指標

對於中美關係面臨挑戰，吳謙說，保持中美兩軍關係穩定符合雙方利益，需要共同努力。中方願繼續秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的原則，努力推動中美關係在協調、合作、穩定的軌道上向前發展。希望美方與中方相向而行，減少敵意，不搞挑釁，加強溝通，管控風險，為兩軍關係穩定發展發揮建設性作用。

另關於美國官員鼓吹美盟體系強大，吳謙表示，這是冷戰時期的產物，體現出的是過時的冷戰思維和你輸我贏的零和博弈理念，中方一向對此堅決反對。

【中美角力】中國與美國「朋友圈」誰更強　美防長這樣稱

【中美角力】蓬佩奧訪問印度 籲美印共同努力應對中國威脅

責任編輯：林佩怡

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