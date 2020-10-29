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螞蟻上市員工平均獲獎逾800萬 基層也能買杭州豪宅？

經濟脈搏 16:43 2020/10/29

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螞蟻集團將在香港、上海同步掛牌，預計募資金額近350億美元，改寫先前沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）寫下的290億美元最大IPO紀錄。在完成IPO定價後，馬雲也將躍升為全球第11大富豪。根據螞蟻集團公布的招股書，截至2020年9月30日，經濟受益權激勵計劃項下的經濟利益所對應發行人股份合計30.79億股，其中授予螞蟻集團的員工及顧問的比例約為65%。

螞蟻集團員工及顧問的獎勵共計約1377億元人民幣，螞蟻集團沒透露具體獎勵人數，不過招股書同時顯示，截止2020年6月30日，螞蟻集團員工總數為16660人，平均下來每名員工可以分到大約830萬人民幣。

根據鏈家數據，9月份杭州二手房均價約每平方米2.9萬元人民幣，這意味著，螞蟻集團的員工每個人都可以在杭州買一套超過280平方米的豪宅。值得注意，螞蟻集團早前以27億元人民幣競得杭州之江300畝土地，被指是為螞蟻全球總部落地，消息也帶動當地二手房在這幾天內漲了上百萬人民幣。

【螞蟻上市】一文看懂螞蟻「花唄」是什麼？為何風靡內地？

【螞蟻上市】6年派發逾30億股 大批員工料晉身億萬富翁

不過，有螞蟻金服員工在網上吐槽稱，很明顯自己是被平均的那個。按照員工的說法，螞蟻上市員工人均826.47萬人民幣，可在杭州買283平方米的房子，真是太誇張，首先這些激勵是近10年的累計，新入職的哪有這麼多，來得早也是拼來的，賺錢那麼容易？

此外，這位員工還反駁，杭州房子稍好一點早就每平方米5萬人民幣了，怎麼買得起280平方米的房子？螞蟻集團的實際控股人是馬雲，持股8.8%。基於公布的發行價，這些股份價值274億美元。這將使得馬雲的總資產達到716億美元，成為全球第11大富豪。

與此同時，螞蟻集團此次IPO還將大幅提升一群早期投資者和員工的財富，自2014年以來，該公司一直在授予員工基於股份的獎勵，至少還有其他18人將透過IPO成為億萬富翁。

【螞蟻上市】馬雲受惠螞蟻IPO  可望躍為全球第11大富豪

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責任編輯：游昊雲

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