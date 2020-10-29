【中印衝突】印軍改革編制 擬設北方司令部專應對中國

▲ 印軍擬設北方司令部，專門應對中國

中印邊境緊張局勢持續，兩軍據報已部署冬季作戰、保障裝備，做好長期對峙準備。印媒周二（27日）報道，印軍為提高作戰效率，正建立類似美國、中國的戰區指揮作戰體系，並計畫在2022年前建成5個戰區司令部，包括針對中國的北方司令部，以及應付巴基斯坦的西方司令部。

《印度斯坦時報》報道，北方司令部的駐守範圍將從「拉達克地區」的喀喇崑崙山口，延伸至阿魯納恰爾邦（即中國藏南地區）的最後一個哨所吉比圖，職責是保衛中印邊境實控線沿線安全；西方司令部將設在拉賈斯坦邦首府齋普爾；另外3個分別是 半島司令部、防空司令部，以及海上司令部。但由於印度的陸海空三軍 之間的競爭、常見的官僚作風和資金問題 ，加上各自積極「捍衛」自己的勢力範圍，建立戰區體制可能還需要一些努力。

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清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰指出， 印度軍方的指揮層級龐大，歷來是陸軍獨大，三軍之間無法有效協同，這一點在中印邊境對峙事件中也有所體現，比如在調兵、物資保障方面行動遲緩，相互協調出現很大問題。因此，莫迪上台以來一直推動軍改，希望度整合力量，提升軍隊作戰效率。

「 此前印度在戰略上把中國作為潛在安全威脅，隨著印軍指揮機構調整，需要觀察印軍是否調整戰略，將中國視為現實的安全威脅。」錢峰又指，美方智庫以及一些退役將領長期為印度軍隊問題出謀劃策，此次印度軍改中是否有美方的身影值得留意。中國當然希望和印軍加強溝，但同時應該做好最壞打算，如果印軍軍改後矛頭直指中國，並且有第三方勢力插手，中國也一定會做好各方面準備，不主戰不怕戰。

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責任編輯：陳建錫

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