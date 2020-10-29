【五中全會閉幕】攸關國家未來15年發展 五中全會新聞公報全文

中共十九屆五中全會今天（28日）落幕，審議通過了十四五（2021-2025）規劃及2035遠景目標的建議，為國家未來15年的發展描繪了路線圖，並為如何應前中美角力、乃至嚴峻的外部環境釋出訊號，以下是五中全會閉幕新聞公報全文：

中國共産黨第十九屆中央委員會第五次全體會議，于2020年10月26日至29日在北京舉行。

出席這次全會的有，中央委員198人，候補中央委員166人。中央紀律檢查委員會常務委員會委員和有關方面負責同志列席會議。黨的十九大代表中的部分基層同志和專家學者也列席會議。

全會由中央政治局主持。中央委員會總書記習近平作了重要講話。

全會聽取和討論了習近平受中央政治局委托作的工作報告，審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》。習近平就《建議（討論稿）》向全會作了說明。

全會充分肯定黨的十九屆四中全會以來中央政治局的工作。一致認為，一年來，中央政治局高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以馬克思列甯主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，統籌推進「五位一體」總體布局，協調推進「四個全面」戰略布局，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅定不移推進改革開放，沉著有力應對各種風險挑戰，統籌新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作，把人民生命安全和身體健康放在第一位，把握擴大內需這個戰略基點，深化供給側結構性改革，加大宏觀政策應對力度，紮實做好「六穩」工作、全面落實「六保」任務，堅決維護國家主權、安全、發展利益，疫情防控工作取得重大戰略成果，三大攻堅戰紮實推進，經濟增長好於預期，人民生活得到有力保障，社會大局保持穩定，中國特色大國外交積極推進，黨和國家各項事業取得新的重大成就。

全會一致認為，面對錯綜複雜的國際形勢、艱巨繁重的國內改革發展穩定任務特別是新冠肺炎疫情嚴重沖擊，以習近平同志為核心的黨中央不忘初心、牢記使命，團結帶領全黨全國各族人民砥礪前行、開拓創新，奮發有為推進黨和國家各項事業，戰勝各種風險挑戰，中國特色社會主義的航船繼續乘風破浪、堅毅前行。實踐再次證明，有習近平同志作為黨中央的核心、全黨的核心領航掌舵，有全黨全國各族人民團結一心、頑強奮鬥，我們就一定能夠戰勝前進道路上出現的各種艱難險阻，一定能夠在新時代把中國特色社會主義更加有力地推向前進。

全會高度評價決勝全面建成小康社會取得的決定性成就。「十三五」時期，全面深化改革取得重大突破，全面依法治國取得重大進展，全面從嚴治黨取得重大成果，國家治理體系和治理能力現代化加快推進，中國共産黨領導和我國社會主義制度優勢進一步彰顯；經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新的大台階，經濟運行總體平穩，經濟結構持續優化，預計二〇二〇年國內生産總值突破一百萬億元；脫貧攻堅成果舉世矚目，五千五百七十五萬農村貧困人口實現脫貧；糧食年産量連續五年穩定在一萬三千億斤以上；污染防治力度加大，生態環境明顯改善；對外開放持續擴大，共建「一帶一路」成果豐碩；人民生活水平顯著提高，高等教育進入普及化階段，城鎮新增就業超過六千萬人，建成世界上規模最大的社會保障體系，基本醫療保險覆蓋超過十三億人，基本養老保險覆蓋近十億人，新冠肺炎疫情防控取得重大戰略成果；文化事業和文化産業繁榮發展；國防和軍隊建設水平大幅提升，軍隊組織形態實現重大變革；國家安全全面加強，社會保持和諧穩定。「十三五」規劃目標任務即將完成，全面建成小康社會勝利在望，中華民族偉大複興向前邁出了新的一大步，社會主義中國以更加雄偉的身姿屹立於世界東方。

全會強調，全黨全國各族人民要再接再厲、一鼓作氣，確保如期打贏脫貧攻堅戰，確保如期全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標，為開啓全面建設社會主義現代化國家新征程奠定堅實基礎。

全會深入分析了我國發展環境面臨的深刻複雜變化，認為當前和今後一個時期，我國發展仍然處於重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化。當今世界正經曆百年未有之大變局，新一輪科技革命和産業變革深入發展，國際力量對比深刻調整，和平與發展仍然是時代主題，人類命運共同體理念深入人心，同時國際環境日趨複雜，不穩定性不確定性明顯增加。我國已轉向高質量發展階段，制度優勢顯著，治理效能提升，經濟長期向好，物質基礎雄厚，人力資源豐富，市場空間廣闊，發展韌性強勁，社會大局穩定，繼續發展具有多方面優勢和條件，同時我國發展不平衡不充分問題仍然突出，重點領域關鍵環節改革任務仍然艱巨，創新能力不適應高質量發展要求，農業基礎還不穩固，城鄉區域發展和收入分配差距較大，生態環保任重道遠，民生保障存在短板，社會治理還有弱項。全黨要統籌中華民族偉大複興戰略全局和世界百年未有之大變局，深刻認識我國社會主要矛盾變化帶來的新特征新要求，深刻認識錯綜複雜的國際環境帶來的新矛盾新挑戰，增強機遇意識和風險意識，立足社會主義初級階段基本國情，保持戰略定力，辦好自己的事，認識和把握發展規律，發揚鬥爭精神，樹立底線思維，準確識變、科學應變、主動求變，善於在危機中育先機、於變局中開新局，抓住機遇，應對挑戰，趨利避害，奮勇前進。

全會提出了到二〇三五年基本實現社會主義現代化遠景目標，這就是：我國經濟實力、科技實力、綜合國力將大幅躍升，經濟總量和城鄉居民人均收入將再邁上新的大台階，關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列；基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，建成現代化經濟體系；基本實現國家治理體系和治理能力現代化，人民平等參與、平等發展權利得到充分保障，基本建成法治國家、法治政府、法治社會；建成文化強國、教育強國、人才強國、體育強國、健康中國，國民素質和社會文明程度達到新高度，國家文化軟實力顯著增強；廣泛形成綠色生産生活方式，碳排放達峰後穩中有降，生態環境根本好轉，美麗中國建設目標基本實現；形成對外開放新格局，參與國際經濟合作和競爭新優勢明顯增強；人均國內生産總值達到中等發達國家水平，中等收入群體顯著擴大，基本公共服務實現均等化，城鄉區域發展差距和居民生活水平差距顯著縮小；平安中國建設達到更高水平，基本實現國防和軍隊現代化；人民生活更加美好，人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。

全會提出了「十四五」時期經濟社會發展指導思想和必須遵循的原則，強調要高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持以馬克思列甯主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，統籌推進經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設的總體布局，協調推進全面建設社會主義現代化國家、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨的戰略布局，堅定不移貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，統籌發展和安全，加快建設現代化經濟體系，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，推進國家治理體系和治理能力現代化，實現經濟行穩致遠、社會安定和諧，為全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步。堅持黨的全面領導，堅持和完善黨領導經濟社會發展的體制機制，堅持和完善中國特色社會主義制度，不斷提高貫徹新發展理念、構建新發展格局能力和水平，為實現高質量發展提供根本保證。堅持以人民為中心，堅持新發展理念，堅持深化改革開放，堅持系統觀念。

全會提出了「十四五」時期經濟社會發展主要目標，這就是：經濟發展取得新成效，在質量效益明顯提升的基礎上實現經濟持續健康發展，增長潛力充分發揮，國內市場更加強大，經濟結構更加優化，創新能力顯著提升，産業基礎高級化、産業鏈現代化水平明顯提高，農業基礎更加穩固，城鄉區域發展協調性明顯增強，現代化經濟體系建設取得重大進展；改革開放邁出新步伐，社會主義市場經濟體制更加完善，高標準市場體系基本建成，市場主體更加充滿活力，産權制度改革和要素市場化配置改革取得重大進展，公平競爭制度更加健全，更高水平開放型經濟新體制基本形成；社會文明程度得到新提高，社會主義核心價值觀深入人心，人民思想道德素質、科學文化素質和身心健康素質明顯提高，公共文化服務體系和文化産業體系更加健全，人民精神文化生活日益豐富，中華文化影響力進一步提升，中華民族凝聚力進一步增強；生態文明建設實現新進步，國土空間開發保護格局得到優化，生産生活方式綠色轉型成效顯著，能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放總量持續減少，生態環境持續改善，生態安全屏障更加牢固，城鄉人居環境明顯改善；民生福祉達到新水平，實現更加充分更高質量就業，居民收入增長和經濟增長基本同步，分配結構明顯改善，基本公共服務均等化水平明顯提高，全民受教育程度不斷提升，多層次社會保障體系更加健全，衛生健康體系更加完善，脫貧攻堅成果鞏固拓展，鄉村振興戰略全面推進；國家治理效能得到新提升，社會主義民主法治更加健全，社會公平正義進一步彰顯，國家行政體系更加完善，政府作用更好發揮，行政效率和公信力顯著提升，社會治理特別是基層治理水平明顯提高，防範化解重大風險體制機制不斷健全，突發公共事件應急能力顯著增強，自然災害防禦水平明顯提升，發展安全保障更加有力，國防和軍隊現代化邁出重大步伐。

全會提出，堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，完善國家創新體系，加快建設科技強國。要強化國家戰略科技力量，提升企業技術創新能力，激發人才創新活力，完善科技創新體制機制。

全會提出，加快發展現代産業體系，推動經濟體系優化升級。堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上，堅定不移建設製造強國、質量強國、網絡強國、數字中國，推進産業基礎高級化、産業鏈現代化，提高經濟質量效益和核心競爭力。要提升産業鏈供應鏈現代化水平，發展戰略性新興産業，加快發展現代服務業，統籌推進基礎設施建設，加快建設交通強國，推進能源革命，加快數字化發展。

全會提出，形成強大國內市場，構建新發展格局。堅持擴大內需這個戰略基點，加快培育完整內需體系，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，以創新驅動、高質量供給引領和創造新需求。要暢通國內大循環，促進國內國際雙循環，全面促進消費，拓展投資空間。

全會提出，全面深化改革，構建高水平社會主義市場經濟體制。堅持和完善社會主義基本經濟制度，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，推動有效市場和有為政府更好結合。要激發各類市場主體活力，完善宏觀經濟治理，建立現代財稅金融體制，建設高標準市場體系，加快轉變政府職能。

全會提出，優先發展農業農村，全面推進鄉村振興。堅持把解決好「三農」問題作為全黨工作重中之重，走中國特色社會主義鄉村振興道路，全面實施鄉村振興戰略，強化以工補農、以城帶鄉，推動形成工農互促、城鄉互補、協調發展、共同繁榮的新型工農城鄉關系，加快農業農村現代化。要保障國家糧食安全，提高農業質量效益和競爭力，實施鄉村建設行動，深化農村改革，實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。

全會提出，優化國土空間布局，推進區域協調發展和新型城鎮化。堅持實施區域重大戰略、區域協調發展戰略、主體功能區戰略，健全區域協調發展體制機制，完善新型城鎮化戰略，構建高質量發展的國土空間布局和支撐體系。要構建國土空間開發保護新格局，推動區域協調發展，推進以人為核心的新型城鎮化。

全會提出，繁榮發展文化事業和文化産業，提高國家文化軟實力。堅持馬克思主義在意識形態領域的指導地位，堅定文化自信，堅持以社會主義核心價值觀引領文化建設，加強社會主義精神文明建設，圍繞舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務，促進滿足人民文化需求和增強人民精神力量相統一，推進社會主義文化強國建設。要提高社會文明程度，提升公共文化服務水平，健全現代文化産業體系。

全會提出，推動綠色發展，促進人與自然和諧共生。堅持綠水青山就是金山銀山理念，堅持尊重自然、順應自然、保護自然，堅持節約優先、保護優先、自然恢複為主，守住自然生態安全邊界。深入實施可持續發展戰略，完善生態文明領域統籌協調機制，構建生態文明體系，促進經濟社會發展全面綠色轉型，建設人與自然和諧共生的現代化。要加快推動綠色低碳發展，持續改善環境質量，提升生態系統質量和穩定性，全面提高資源利用效率。

全會提出，實行高水平對外開放，開拓合作共贏新局面。堅持實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，依托我國大市場優勢，促進國際合作，實現互利共贏。要建設更高水平開放型經濟新體制，全面提高對外開放水平，推動貿易和投資自由化便利化，推進貿易創新發展，推動共建「一帶一路」高質量發展，積極參與全球經濟治理體系改革。

全會提出，改善人民生活品質，提高社會建設水平。堅持把實現好、維護好、發展好最廣大人民根本利益作為發展的出發點和落腳點，盡力而為、量力而行，健全基本公共服務體系，完善共建共治共享的社會治理制度，紮實推動共同富裕，不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感，促進人的全面發展和社會全面進步。要提高人民收入水平，強化就業優先政策，建設高質量教育體系，健全多層次社會保障體系，全面推進健康中國建設，實施積極應對人口老齡化國家戰略，加強和創新社會治理。

全會提出，統籌發展和安全，建設更高水平的平安中國。堅持總體國家安全觀，實施國家安全戰略，維護和塑造國家安全，統籌傳統安全和非傳統安全，把安全發展貫穿國家發展各領域和全過程，防範和化解影響我國現代化進程的各種風險，築牢國家安全屏障。要加強國家安全體系和能力建設，確保國家經濟安全，保障人民生命安全，維護社會穩定和安全。

全會提出，加快國防和軍隊現代化，實現富國和強軍相統一。貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，堅持政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，加快機械化信息化智能化融合發展，全面加強練兵備戰，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力，確保二〇二七年實現建軍百年奮鬥目標。要提高國防和軍隊現代化質量效益，促進國防實力和經濟實力同步提升，構建一體化國家戰略體系和能力，推動重點區域、重點領域、新興領域協調發展，優化國防科技工業布局，鞏固軍政軍民團結。

全會強調，實現「十四五」規劃和二〇三五年遠景目標，必須堅持黨的全面領導，充分調動一切積極因素，廣泛團結一切可以團結的力量，形成推動發展的強大合力。要加強黨中央集中統一領導，推進社會主義政治建設，健全規劃制定和落實機制。要保持香港、澳門長期繁榮穩定，推進兩岸關系和平發展和祖國統一。要高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，積極營造良好外部環境，推動構建新型國際關系和人類命運共同體。

全會號召，全黨全國各族人民要緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，同心同德，頑強奮鬥，奪取全面建設社會主義現代化國家新勝利！

責任編輯：鄧國強