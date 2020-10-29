  • 25°C
香港時間 : 20201029日 (四) 21:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【五中全會懶人包】怎說十四五、2035、雙循環？一文看懂五中公報重點

國情動向 19:19 2020/10/29

分享：

【五中全會懶人包】怎說十四五、2035、雙循環？一文看懂五中公報重點

中共十九屆五中全會今天（28日）落幕，審議通過了十四五（2021-2025）規劃及2035遠景目標的建議，為國家未來15年的發展描繪了路綫圖，並為如何應前中美角力、乃至嚴峻的外部環境釋出訊號。以下是五中全會新聞公報的重點。

一、戰略機遇期：

五中全會認爲，當前和今後一個時期，國家發展仍然處於重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化。

二、2035遠景的9個目標：

國家經濟實力、科技實力、綜合國力將大幅躍升，經濟總量和城鄉居民人均收入將再邁上新的大台階，關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列。

基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，建成現代化經濟體系。

基本實現國家治理體系和治理能力現代化，人民平等參與、平等發展權利得到充分保障，基本建成法治國家、法治政府、法治社會。

建成文化強國、教育強國、人才強國、體育強國、健康中國，國民素質和社會文明程度達到新高度，國家文化軟實力顯著增強。

廣泛形成綠色生産生活方式，碳排放達峰後穩中有降，生態環境根本好轉，美麗中國建設目標基本實現。

形成對外開放新格局，參與國際經濟合作和競爭新優勢明顯增強。

人均國內生産總值達到中等發達國家水平，中等收入群體顯著擴大，基本公共服務實現均等化，城鄉區域發展差距和居民生活水平差距顯著縮小。

平安中國建設達到更高水平，基本實現國防和軍隊現代化。

人民生活更加美好，人的全面發展、全體人民共同富裕取得更爲明顯的實質性進展。

【五中全會】「十四五」藍圖曝光 首重「科技自立自強」破美圍堵

【五中全會】五中公報強調國內大市場　謀以雙循環對沖美脫鉤

三、十四五時期經濟社會發展6大主要目標：

經濟發展取得新成效

改革開放邁出新步伐

社會文明程度得到新提高

生態文明建設實現新進步

民生福祉達到新水平

國家治理效能得到新提升

四、十四五規劃的12大工作重點

堅持創新在中國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐；加快建設科技強國；要強化國家戰略科技力量，提升企業技術創新能力

加快發展現代產業體系，推動經濟體系優化升級。堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上，堅定不移建設製造強國、質量強國、網絡強國、數字中國，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，提高經濟質量效益和核心競爭力

形成強大國內市場，構建新發展格局。堅持擴大內需這個戰略基點；要暢通國內大循環，促進國內國際雙循環，全面促進消費，拓展投資空間。

全面深化改革，構建高水平社會主義市場經濟體制。堅持和完善社會主義基本經濟制度，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，推動有效市場和有為政府更好結合。要激發各類市場主體活力，完善宏觀經濟治理，建立現代財稅金融體制，建設高標準市場體系，加快轉變政府職能。

優先發展農業農村，全面推進鄉村振興

優化國土空間佈局，推進區域協調發展和新型城鎮化

繁榮發展文化事業和​​文化產業，提高國家文化軟實力，堅持馬克思主義在意識形態領域的指導地位，堅定文化自信，推進社會主義文化強國建設

推動綠色發展，加快推動綠色低碳發展，持續改善環境質量，提升生態系統質量和穩定性，全面提高資源利用效率

實行高水平對外開放，開拓合作共贏新局面。堅持實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，依託中國大市場優勢，促進國際合作，實現互利共贏。要建設更高水平開放型經濟新體制，全面提高對外開放水平，推動貿易和投資自由化便利化，推進貿易創新發展，推動共建「一帶一路」高質量發展，積極參與全球經濟治理體系改革

改善人民生活品質，提高社會建設水平。要提高人民收入水平，強化就業優先政策，建設高質量教育體系，健全多層次社會保障體系，全面推進健康中國建設，實施積極應對人口老齡化國家戰略，加強和創新社會治理。

統籌發展和安全，建設更高水平的平安中國。實施國家安全戰略，維護和塑造國家安全，統籌傳統安全和非傳統安全，把安全發展貫穿國家發展各領域和全過程，防範和化解影響我國現代化進程的各種風險，築牢國家安全屏障。要加強國家安全體系和能力建設，確保國家經濟安全

加快國防和軍隊現代化，實現富國和強軍相統一。堅持黨對人民軍隊的絕對領導，堅持政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，加快機械化信息化智能化融合發展，全面加強練兵備戰，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力，確保2027年實現建軍百年奮鬥目標。

【五中全會閉幕】攸關國家未來15年發展 五中全會新聞公報全文

【五中全會閉幕】官方公報出爐 聚焦2035年遠景目標及十四五規劃

五、雙循環經濟戰略

依托國內大市場優勢，促進國際合作，實現互利共贏。要建設更高水平開放型經濟新體制，全面提高對外開放水平，推動貿易和投資自由化便利化，推進貿易創新發展，推動共建「一帶一路」高質量發展，積極參與全球經濟治理體系改革。

要暢通國內大循環，促進國內國際雙循環，全面促進消費，拓展投資空間。全面深化改革，構建高水平社會主義市場經濟體制。

六、科技發展戰略

全會提出，堅持創新在國家現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作爲國家發展的戰略支撐，面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，完善國家創新體系，加快建設科技強國。要強化國家戰略科技力量，提升企業技術創新能力，激發人才創新活力，完善科技創新體制機制。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁
 

相關文章

【五中全會閉幕】攸關國家未來15年發展 五中全會新聞公報全文
今日
【五中全會閉幕】攸關國家未來15年發展 五中全會新聞公報全文
【五中全會閉幕】官方公報出爐 聚焦2035年遠景目標及十四五規劃
今日
【五中全會閉幕】官方公報出爐 聚焦2035年遠景目標及十四五規劃
五中全會今閉幕外媒聚焦8件事　排第一是：
今日
五中全會今閉幕外媒聚焦8件事　排第一是：
五中全會今天閉幕 將向美國傳遞這個重要訊號
今日
五中全會今天閉幕 將向美國傳遞這個重要訊號
【五中全會】彭博唱好十四五：中國經濟或十年內超美
2020/10/28
【五中全會】彭博唱好十四五：中國經濟或十年內超美
地緣政治 科技戰 貿易戰 經濟數據表現 經濟現象 就業 人口 政治 國防 經濟

上一篇文章

【中美角力】憂擦槍走火 中美軍方連日開會協商為局勢降溫

下一篇文章

【五中全會】「十四五」藍圖曝光 首重「科技自立自強」破美圍堵
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】美國趕走錢學森 成就中國造出導彈指向美（組圖）
【中美角力】美國趕走錢學森 成就中國造出導彈指向美（組圖）
【中美角力】南韓對「亞洲北約」態度消極 原來擔心中國這樣做？
【中美角力】南韓對「亞洲北約」態度消極 原來擔心中國這樣做？
兩岸進入「準戰爭狀態」？ 大陸國台辦這樣回應
兩岸進入「準戰爭狀態」？ 大陸國台辦這樣回應
【孟晚舟案】辯方3招爭孟晚舟重獲自由 最新用這理據　
【孟晚舟案】辯方3招爭孟晚舟重獲自由 最新用這理據　
【中美科技戰】任正非：中國科研似足美國二戰前 充斥功利
【中美科技戰】任正非：中國科研似足美國二戰前 充斥功利
【美國大選】特朗普被指輸掉中美貿易戰 根本沒什好炫耀
【美國大選】特朗普被指輸掉中美貿易戰 根本沒什好炫耀