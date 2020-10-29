▲ 【五中全會懶人包】怎說十四五、2035、雙循環？一文看懂五中公報重點

中共十九屆五中全會今天（28日）落幕，審議通過了十四五（2021-2025）規劃及2035遠景目標的建議，為國家未來15年的發展描繪了路綫圖，並為如何應前中美角力、乃至嚴峻的外部環境釋出訊號。以下是五中全會新聞公報的重點。

一、戰略機遇期：

五中全會認爲，當前和今後一個時期，國家發展仍然處於重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化。

二、2035遠景的9個目標：

國家經濟實力、科技實力、綜合國力將大幅躍升，經濟總量和城鄉居民人均收入將再邁上新的大台階，關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列。

基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，建成現代化經濟體系。

基本實現國家治理體系和治理能力現代化，人民平等參與、平等發展權利得到充分保障，基本建成法治國家、法治政府、法治社會。

建成文化強國、教育強國、人才強國、體育強國、健康中國，國民素質和社會文明程度達到新高度，國家文化軟實力顯著增強。

廣泛形成綠色生産生活方式，碳排放達峰後穩中有降，生態環境根本好轉，美麗中國建設目標基本實現。

形成對外開放新格局，參與國際經濟合作和競爭新優勢明顯增強。

人均國內生産總值達到中等發達國家水平，中等收入群體顯著擴大，基本公共服務實現均等化，城鄉區域發展差距和居民生活水平差距顯著縮小。

平安中國建設達到更高水平，基本實現國防和軍隊現代化。

人民生活更加美好，人的全面發展、全體人民共同富裕取得更爲明顯的實質性進展。

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三、十四五時期經濟社會發展6大主要目標：

經濟發展取得新成效

改革開放邁出新步伐

社會文明程度得到新提高

生態文明建設實現新進步

民生福祉達到新水平

國家治理效能得到新提升

四、十四五規劃的12大工作重點

堅持創新在中國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐；加快建設科技強國；要強化國家戰略科技力量，提升企業技術創新能力

加快發展現代產業體系，推動經濟體系優化升級。堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上，堅定不移建設製造強國、質量強國、網絡強國、數字中國，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，提高經濟質量效益和核心競爭力

形成強大國內市場，構建新發展格局。堅持擴大內需這個戰略基點；要暢通國內大循環，促進國內國際雙循環，全面促進消費，拓展投資空間。

全面深化改革，構建高水平社會主義市場經濟體制。堅持和完善社會主義基本經濟制度，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，推動有效市場和有為政府更好結合。要激發各類市場主體活力，完善宏觀經濟治理，建立現代財稅金融體制，建設高標準市場體系，加快轉變政府職能。

優先發展農業農村，全面推進鄉村振興

優化國土空間佈局，推進區域協調發展和新型城鎮化

繁榮發展文化事業和​​文化產業，提高國家文化軟實力，堅持馬克思主義在意識形態領域的指導地位，堅定文化自信，推進社會主義文化強國建設

推動綠色發展，加快推動綠色低碳發展，持續改善環境質量，提升生態系統質量和穩定性，全面提高資源利用效率

實行高水平對外開放，開拓合作共贏新局面。堅持實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，依託中國大市場優勢，促進國際合作，實現互利共贏。要建設更高水平開放型經濟新體制，全面提高對外開放水平，推動貿易和投資自由化便利化，推進貿易創新發展，推動共建「一帶一路」高質量發展，積極參與全球經濟治理體系改革

改善人民生活品質，提高社會建設水平。要提高人民收入水平，強化就業優先政策，建設高質量教育體系，健全多層次社會保障體系，全面推進健康中國建設，實施積極應對人口老齡化國家戰略，加強和創新社會治理。

統籌發展和安全，建設更高水平的平安中國。實施國家安全戰略，維護和塑造國家安全，統籌傳統安全和非傳統安全，把安全發展貫穿國家發展各領域和全過程，防範和化解影響我國現代化進程的各種風險，築牢國家安全屏障。要加強國家安全體系和能力建設，確保國家經濟安全

加快國防和軍隊現代化，實現富國和強軍相統一。堅持黨對人民軍隊的絕對領導，堅持政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，加快機械化信息化智能化融合發展，全面加強練兵備戰，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力，確保2027年實現建軍百年奮鬥目標。

【五中全會閉幕】攸關國家未來15年發展 五中全會新聞公報全文

【五中全會閉幕】官方公報出爐 聚焦2035年遠景目標及十四五規劃

五、雙循環經濟戰略

依托國內大市場優勢，促進國際合作，實現互利共贏。要建設更高水平開放型經濟新體制，全面提高對外開放水平，推動貿易和投資自由化便利化，推進貿易創新發展，推動共建「一帶一路」高質量發展，積極參與全球經濟治理體系改革。

要暢通國內大循環，促進國內國際雙循環，全面促進消費，拓展投資空間。全面深化改革，構建高水平社會主義市場經濟體制。

六、科技發展戰略

全會提出，堅持創新在國家現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作爲國家發展的戰略支撐，面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，完善國家創新體系，加快建設科技強國。要強化國家戰略科技力量，提升企業技術創新能力，激發人才創新活力，完善科技創新體制機制。

責任編輯：鄧國強

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