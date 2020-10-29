【五中全會】五中強調國內大市場　以雙循環對沖美脫鉤

▲ 【五中全會】五中公報強調國內大市場 謀以雙循環對沖美脫鉤

中共十九屆五中全會今天閉幕，審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》，雙循環經濟放置凸出地位，其中提出形成國內大市場，全面促進消費

根據十九屆五中全會閉幕後的新聞公報，十四五（2021-2025）時期經濟社會發展有６項主要目標，分別是：

經濟發展取得新成效

改革開放邁出新步伐

社會文明程度得到新提高

生態文明建設實現新進步

民生福祉達到新水平

國家治理效能得到新提升

其中在排列首位的「經濟發展取得新成效」中提到，要在質量效益明顯提升的基礎上，實現國內市場更加強大。

而在十四五的具體工成中，公報指，全會提出形成強大國內市場，構建新發展格局；堅持擴大內需這個戰略基點，加快培育完整內需體系，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，以創新驅動、高質量供給引領和創造新需求。

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同時要暢通國內大循環，促進國內國際雙循環，全面促進消費，拓展投資空間。

全會又提出，全面深化改革，構建高水平社會主義市場經濟體制。堅持和完善社會主義基本經濟制度，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，推動有效市場和有爲政府更好結合。要激發各類市場主體活力，完善宏觀經濟治理，建立現代財稅金融體制，建設高標准市場體系，加快轉變政府職能。

「全面促進消費，拓展投資空間」

分析師指，中央強調國內大市場、國內消費和雙循環，是要應對中美角力及嚴峻外部環境。

歐亞集團中國與東北亞主管赫爾森（Michael Hirson）指出，十四五將是迄今有最強「地緣政治」意涵的5年計劃，其基本戰略是「內外雙循環」，希望可以充分發揮中國經濟的自體循環力，並透過一帶一路，使內、外兩個循環相互促進，以因應美國全面脫鉤及疫情衝擊。

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責任編輯：鄧國強

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