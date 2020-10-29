  • 25°C
香港時間 : 20201029日 (四) 19:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【五中全會】「十四五」藍圖曝光 首重「科技自立自強」破美圍堵

國情動向 18:59 2020/10/29

分享：

中共十九屆五中全會周四（29日）閉幕，新華社會後發布會議公報，列出到2035年的遠景目標、「十四五（2021-2025年）」經濟社會發展主要目標，全會並提出12項要點，排在首位的是：堅持創新在中國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，加快建設科技強國，強化國家戰略科技力量。

面對中美大國博弈，兩國科技戰升級，科技創新成為中國未來發展側重點之一，瞄準「卡脖子」關鍵技術，強調自力更生，以免受到技術封鎖圍堵。

根據公報，全會深入分析中國發展環境面臨的深刻複雜變化，認為當前和今後一個時期，中國發展仍然處於重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化。

應對科技革命 創新能力不適應

全會提到，當今世界正經歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業變革深入發展，國際力量對比深刻調整；國際環境日趨複雜，不穩定性不確定性明顯增加。中國已轉向高質量發展階段，經濟長期向好，發展韌性強勁，同時中國發展不平衡不充分問題仍然突出，重點領域關鍵環節改革任務仍然艱鉅，創新能力不適應高質量發展要求等。

五中公報強調國內大市場　謀以雙循環對沖美脫鉤

官方公報出爐 聚焦2035年遠景目標及十四五規劃

攸關國家未來15年發展 五中全會新聞公報全文

其中，科技創新貫穿中國未來5年及15年的經濟規劃藍圖。全會提出到2035年基本實現社會主義現代化遠景目標，當中就提到中國經濟實力、科技實力、綜合國力將大幅躍升，關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列；基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，建成現代化經濟體系。

至於「十四五」時期經濟社會發展主要目標，除了談到經濟，也提到創新能力要顯著提升，產業基礎高級化、產業鏈現代化水平明顯提高。

公報並提出12項要點，排在首位就是創新：

堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，完善國家創新體系，加快建設科技強國。要強化國家戰略科技力量，提升企業技術創新能力，激發人才創新活力，完善科技創新體制機制。

此外，在加快國防和軍隊現代化方面，也提出要堅持科技強軍，加快機械化信息化智能化融合發展，優化國防科技工業佈局。

中美科技戰下求生存 十四五規劃重中重

量子科技競速 中美科技戰京搶「先手棋」

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【五中全會閉幕】官方公報出爐 聚焦2035年遠景目標及十四五規劃
今日
【五中全會閉幕】官方公報出爐 聚焦2035年遠景目標及十四五規劃
【五中全會閉幕】攸關國家未來15年發展 五中全會新聞公報全文
今日
【五中全會閉幕】攸關國家未來15年發展 五中全會新聞公報全文
【五中全會】五中公報強調國內大市場　謀以雙循環對沖美脫鉤
今日
【五中全會】五中公報強調國內大市場　謀以雙循環對沖美脫鉤
【五中全會】中美科技戰下求生存 十四五規劃重中重
2020/10/28
【五中全會】中美科技戰下求生存 十四五規劃重中重
量子科技競速 中美科技戰京搶「先手棋」
2020/10/20
量子科技競速 中美科技戰京搶「先手棋」
中美關係 政治 科技戰 國防 經濟 中國共產黨 中國

上一篇文章

【五中全會懶人包】怎說十四五、2035、雙循環？一文看懂五中公報重點

下一篇文章

【五中全會】五中公報強調國內大市場　謀以雙循環對沖美脫鉤
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】南韓對「亞洲北約」態度消極 原來擔心中國這樣做？
【中美角力】南韓對「亞洲北約」態度消極 原來擔心中國這樣做？
【孟晚舟案】辯方3招爭孟晚舟重獲自由 最新用這理據　
【孟晚舟案】辯方3招爭孟晚舟重獲自由 最新用這理據　
【美國大選】特朗普被指輸掉中美貿易戰 根本沒什好炫耀
【美國大選】特朗普被指輸掉中美貿易戰 根本沒什好炫耀
【中美角力】美國趕走錢學森 成就中國造出導彈指向美（組圖）
【中美角力】美國趕走錢學森 成就中國造出導彈指向美（組圖）
兩岸進入「準戰爭狀態」？ 大陸國台辦這樣回應
兩岸進入「準戰爭狀態」？ 大陸國台辦這樣回應
【中美科技戰】任正非：中國科研似足美國二戰前 充斥功利
【中美科技戰】任正非：中國科研似足美國二戰前 充斥功利