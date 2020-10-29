【五中全會】「十四五」藍圖曝光 首重「科技自立自強」破美圍堵

中共十九屆五中全會周四（29日）閉幕，新華社會後發布會議公報，列出到2035年的遠景目標、「十四五（2021-2025年）」經濟社會發展主要目標，全會並提出12項要點，排在首位的是：堅持創新在中國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，加快建設科技強國，強化國家戰略科技力量。

面對中美大國博弈，兩國科技戰升級，科技創新成為中國未來發展側重點之一，瞄準「卡脖子」關鍵技術，強調自力更生，以免受到技術封鎖圍堵。

根據公報，全會深入分析中國發展環境面臨的深刻複雜變化，認為當前和今後一個時期，中國發展仍然處於重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化。

應對科技革命 創新能力不適應

全會提到，當今世界正經歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業變革深入發展，國際力量對比深刻調整；國際環境日趨複雜，不穩定性不確定性明顯增加。中國已轉向高質量發展階段，經濟長期向好，發展韌性強勁，同時中國發展不平衡不充分問題仍然突出，重點領域關鍵環節改革任務仍然艱鉅，創新能力不適應高質量發展要求等。

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官方公報出爐 聚焦2035年遠景目標及十四五規劃

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其中，科技創新貫穿中國未來5年及15年的經濟規劃藍圖。全會提出到2035年基本實現社會主義現代化遠景目標，當中就提到中國經濟實力、科技實力、綜合國力將大幅躍升，關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列；基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，建成現代化經濟體系。

至於「十四五」時期經濟社會發展主要目標，除了談到經濟，也提到創新能力要顯著提升，產業基礎高級化、產業鏈現代化水平明顯提高。

公報並提出12項要點，排在首位就是創新：

堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，完善國家創新體系，加快建設科技強國。要強化國家戰略科技力量，提升企業技術創新能力，激發人才創新活力，完善科技創新體制機制。

此外，在加快國防和軍隊現代化方面，也提出要堅持科技強軍，加快機械化信息化智能化融合發展，優化國防科技工業佈局。

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責任編輯：林佩怡

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