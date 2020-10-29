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【內循環】發改委等19措施擴內需促消費 加快推進5G基建

經濟脈搏 19:17 2020/10/29

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中國推動經濟內循環，國家發改委等14部門印發《近期擴內需促消費的工作方案》，列出19項措施，包括加快推進5G網絡基站建設，鼓勵各地對城鎮老舊小區加裝電梯。

《方案》提出從4方面擴大內需、有效促進消費，包括更好運用內部外要素和資源，加大對製造業企業支持力度。

《方案》提到，加快推進5G網絡基站建設，通過進一步擴大電力市場化交易，推動轉電源改直供應，加強轉供應及價格監管等措施，進一步降低5G基站運行電費成本。支持各地在站址資源獲取，資金補充等方面加大對5G網絡建設的支持力度。

【中美5G角力】工信部稱未來3年5G發展導入期 堅持適度超前建設

【中美角力】美國安顧問：中國若掌握5G網絡 將能控制全球

同時，改善外商投資環境，落實好2020年版外商投資準入負面清單。擴大鼓勵外商投資產業目錄。制定出台2020年版海南自由貿易港外商投資准入負面清單。又加大對製造業企業金融支持力度；鼓勵增加製造業中長期貸款和信用貸款，加大對民營、小微和外資企業的支持。

《方案》又稱，要推動線下服務消費加速「觸網」，充分釋放線上經濟潛力，包括完善「互聯網+」醫保支付政策，豐富線上體育智能賽事供給，以及拓展互聯網教育服務產品類型等。

服務消費新模式 粵港澳增加旅遊一卡通

此外，在做好常態化疫情防控基礎上，開闢服務消費新模式，積極支持餐飲恢復發展，鼓勵有條件的地方在做好疫情防控、不影響周邊居民正常生活下，有序恢復酒吧、咖啡店等經營，因地制宜，放寬臨時外擺限制。又鼓勵京津冀、長三角、珠三角、粵港澳等著名景點資源豐富的都市圈，增加旅遊一卡通和預付式旅遊年票發行力度。 

《方案》並指出，實施促進實物消費政策，暢通供需更高水平良性循環，當中包括加大對城鎮老舊小區改造的支持。在堅持「房住不炒」定位基礎上，加快落實支持城鎮老舊小區居民提取住房公積金，用於加裝電梯等自住住房改造個人支付部分的政策。鼓勵各地對城鎮老舊小區有條件的樓棟加裝電梯。

【中國經濟】9月工業、消費改善勝預期 前三季投資增速轉正

【中國經濟】航空業復甦加快 第三季國內線客運量恢復98%

責任編輯：林佩怡

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