【中美角力】憂擦槍走火 中美軍方連日開會協商為局勢降溫

▲ 中美軍方高層召開會議，為緊張局勢降溫

中美地區角力不斷升級，兩軍高層緊急開會為局勢降溫，以免擦槍走火。中國國防部公布，中美軍方高層在本月20日通電話協商後，昨日（28日）和今日（29日）亦連續舉行了危機溝通工作組視訊會議。美國防長埃斯珀（Mark Esper）已澄清美軍將派無人機襲擊南海島礁的傳聞，表明美方無意製造軍事危機。

國防部發言人吳謙表示，在上述的通話和會議，中美雙方均同意加強溝通及管控分歧，雙方還商定，將在11月中旬以視訊會議方式，展開2020年度中美兩軍「人道主義救援減災」研討交流活動。他指，當前形勢下，中美兩軍保持溝通十分重要，希望美方與中方相向而行，減少敵意、不搞挑釁、管控風險。

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▲ 吳謙要求美方不要作出挑釁舉動

吳謙又促請美方「言行一致、信守承諾」，停止在中國當前海空域的軍事挑釁行動、停止損害中方核心利益和重大關切的行為。他重申任何人如果膽敢在海上挑起衝突，中方將堅決予以反擊，以維護國家主權和安全利益。

分析指，中國國防部以往經常提到，中美兩軍要「加強危機管控」，兩國軍方1997年更已設立中美「海上軍事安全磋商機制」。但吳謙口中的「危機溝通工作組」會議，是近年來極少公開提及的機制。相信是在中美在亞洲地區的磨擦日益增加，雙方都擔心觸發軍事衝突，故緊急開會商議及各自讓步。

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責任編輯：陳建錫