【肺炎疫情】新加坡解除中國旅客限制  機場檢驗呈陰性即放行

隨著新加坡疫情趨緩，當局今天進一步放寬邊境管制，下周起將解除對來自中國及澳洲維多利亞州旅客的入境限制；旅客抵星後將在機場接受病毒檢測，若呈陰性就無須隔離。

新加坡先前已宣布解除對來自汶萊、紐西蘭、澳洲（維多利亞州除外）、越南旅客的入境限制。新加坡民航局今天再宣布，自11月6日起，解除對來自中國、澳洲維多利亞州旅客的入境限制。

【新冠疫情】首批中國旅客持特別簽證抵達泰國 先隔離14日再旅遊

新加坡樟宜機場目前設有新冠肺炎病毒檢測的設施，每天最多可檢測1萬人。交通部長王乙康說，未來幾個月也將在機場設立專門檢測病毒樣本的實驗室，為航空業復甦注入動能。

新加坡民航局表示，中國、維多利亞州都有完整的公衛監測系統，並已有效控制病毒傳播。過去28天內，中國、維多利亞州的本土病毒發病率分別為每10萬人0.00009、0.099，「從這兩地移入病例的風險很低」。

第四季旅遊行情如何？中國旅遊研究院：謹慎樂觀轉向相對樂觀

新加坡政府從10月30日起接受來自中國、維多利亞州的旅客申請航空通行證（Air Travel Pass）；申請者須在入境前14天都待在中國或澳洲。旅客抵星後將在機場接受PCR核酸檢測，若結果為陰性，即可獲准在新加坡活動，無須履行「居家通知」。

新加坡新型冠狀病毒疫情趨穩，政府逐漸擴大開放邊境，並持續擴大病毒檢測能量。王乙康之前表示，隨著病毒篩檢科技越來越先進及快速，政府可考慮用更好的檢測方式取代關閉邊界的措施或強制入境者履行「居家通知」的作法。

責任編輯：鄧中建

香港與11國商討旅遊氣泡 内地跨省旅遊如何受歡迎？

【十一黃金周】內地假期首7日旅遊收入逾4500億 消費仍見謹慎

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」