▲ 【五中全會】舉國之力推兩大戰略 抗中美驚濤駭浪

中美角力白熱化、甚至滑向新冷戰之際，中共第十九屆五中全會閉幕，新聞公報中雖隻字未提中美關係風高浪急，但實質彌漫濃重的危機感；其中，公報重點提到的兩個大戰略－－科技自立自強、發展國內大市場，便顯然呼應了美國對中國發動的兩場「戰役」－－科技戰與經濟脫鉤。

今次五中全會討論了十四五（2021-2025）規劃與2035遠景目標的建議，即中國今後15年的發展大戰略。新聞公報對中國前景的定調是：當前和今後一個時期，我國發展仍然處於重要戰略機遇期。

但這個戰略機遇期，卻是存在變數的，公報直指，目前的機遇和挑戰「都有新的發展變化」，其中，新一輪科技革命和產業變革深入發展，同時國際力量對比深刻調整，國際環境日趨複雜。

戰略機遇期仍在 但嚴峻挑戰不可忽略

這裡顯然暗地指出，中國目前面臨的兩大挑戰，一是美國對中國發動的科技圍堵，二是美國對中國掀起對抗行動，最終有機會致使中國與美國、乃至西方世界的經濟脫鉤。

【五中全會】「十四五」藍圖曝光 首重「科技自立自強」破美圍堵

【五中全會】五中強調國內大市場 以雙循環對沖美脫鉤

這種外部形勢，是中國過去數十年來未遇上，但公報提到要「善於在危機中育先機、於變局中開新局」；因此五中公報其實正為應對目前的挑戰提出方案，只要梳理公報內容，大概體現於兩大戰略。

其一：科技自立自強

公報在十四五規劃的部份提到，「堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，面向世界科技前沿、面向經濟主戰場...完善國家創新體系，加快建設科技強國」。

而在2035遠景目標，更具體地提到，15年後要「關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列」。

觀察人士指出，中國提出要躋身創新型國家前列，實際意味着要與科技最強國－－美國同級；值得注意是，美國去一兩年間封殺華為、強迫TikTok撤出美國、擴大高科技制裁名單，中方實際沒有大反制空間，甚至面臨遭大扼頸的局面。

中國要化解科技領域受制於美國局面，必須擁有與美國同一水平的科學技術。這不僅的護航產業安全，更與保障國家安全有不可切割的關係。

其二：發展國內大市場

五中全會公告中，談及十四五時指出，要「形成強大國內市場，構建新發展格局。堅持擴大內需這個戰略基點；要暢通國內大循環，促進國內國際雙循環，全面促進消費，拓展投資空間」。

中央強調國內大市場、國內消費和雙循環，正是要應對中美角力及嚴峻外部環境－－美國帶頭與中國產業脫鉤。

【五中全會懶人包】怎說十四五、2035、雙循環？一文看懂五中公報重點

【五中全會閉幕】攸關國家未來15年發展 五中全會新聞公報全文

套用歐亞集團中國與東北亞主管赫爾森（Michael Hirson）的話，中國希望可以充分發揮中國經濟的自體循環力，並透過一帶一路，使內、外兩個循環相互促進，以因應美國一旦全面脫鉤、中國可能減少的經濟動力。

但在雙循環中，國內大市場畢竟是主體，因為只要保住14億人口的市場活動，就算美國甚至西方與中國大面積鉤，中國可防範經濟滑入最糟糕的動力全失狀態。

可以預期，中國政府在這個大戰略下，科技上，未來會有大量政策支持「新基建」，包括了AI、5G、大數據、半導體等高科技領域，並促進國內的基礎科研進程。

美國大選無論結果如何 中美關係難樂觀

在開拓國內大市場方面，亦會大動作鬆綁商業流通，並用財政等手段鼓勵消費。

【五中全會閉幕】官方公報出爐 聚焦2035年遠景目標及十四五規劃

【五中全會】中國轉軌內循環為主 五中要解決三大問題

值得注意是，政治場的普遍想法是，下周登場的美國大選無論是特朗普或拜登勝出，彷如被打開「潘多拉魔盒」的中美關係，未必會迎來顛覆性的改善。

中國領導層深知中美關係已回不到過去，豈不會用舉國之力做好科技自立自強、發展國內大市場兩大戰略，護航中國的長治久安？

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

