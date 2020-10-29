  • 25°C
香港時間 : 20201029日 (四) 22:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【五中全會】舉國之力推兩大戰略　抗中美驚濤駭浪

國情動向 21:15 2020/10/29

分享：

【五中全會】舉國之力推兩大戰略　抗中美驚濤駭浪

中美角力白熱化、甚至滑向新冷戰之際，中共第十九屆五中全會閉幕，新聞公報中雖隻字未提中美關係風高浪急，但實質彌漫濃重的危機感；其中，公報重點提到的兩個大戰略－－科技自立自強、發展國內大市場，便顯然呼應了美國對中國發動的兩場「戰役」－－科技戰與經濟脫鉤。

今次五中全會討論了十四五（2021-2025）規劃與2035遠景目標的建議，即中國今後15年的發展大戰略。新聞公報對中國前景的定調是：當前和今後一個時期，我國發展仍然處於重要戰略機遇期。

但這個戰略機遇期，卻是存在變數的，公報直指，目前的機遇和挑戰「都有新的發展變化」，其中，新一輪科技革命和產業變革深入發展，同時國際力量對比深刻調整，國際環境日趨複雜。

戰略機遇期仍在 但嚴峻挑戰不可忽略

這裡顯然暗地指出，中國目前面臨的兩大挑戰，一是美國對中國發動的科技圍堵，二是美國對中國掀起對抗行動，最終有機會致使中國與美國、乃至西方世界的經濟脫鉤。

【五中全會】「十四五」藍圖曝光 首重「科技自立自強」破美圍堵

【五中全會】五中強調國內大市場　以雙循環對沖美脫鉤

這種外部形勢，是中國過去數十年來未遇上，但公報提到要「善於在危機中育先機、於變局中開新局」；因此五中公報其實正為應對目前的挑戰提出方案，只要梳理公報內容，大概體現於兩大戰略。

其一：科技自立自強

公報在十四五規劃的部份提到，「堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，面向世界科技前沿、面向經濟主戰場...完善國家創新體系，加快建設科技強國」。

而在2035遠景目標，更具體地提到，15年後要「關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列」。

觀察人士指出，中國提出要躋身創新型國家前列，實際意味着要與科技最強國－－美國同級；值得注意是，美國去一兩年間封殺華為、強迫TikTok撤出美國、擴大高科技制裁名單，中方實際沒有大反制空間，甚至面臨遭大扼頸的局面。

中國要化解科技領域受制於美國局面，必須擁有與美國同一水平的科學技術。這不僅的護航產業安全，更與保障國家安全有不可切割的關係。

其二：發展國內大市場

五中全會公告中，談及十四五時指出，要「形成強大國內市場，構建新發展格局。堅持擴大內需這個戰略基點；要暢通國內大循環，促進國內國際雙循環，全面促進消費，拓展投資空間」。

中央強調國內大市場、國內消費和雙循環，正是要應對中美角力及嚴峻外部環境－－美國帶頭與中國產業脫鉤。

【五中全會懶人包】怎說十四五、2035、雙循環？一文看懂五中公報重點

【五中全會閉幕】攸關國家未來15年發展 五中全會新聞公報全文

套用歐亞集團中國與東北亞主管赫爾森（Michael Hirson）的話，中國希望可以充分發揮中國經濟的自體循環力，並透過一帶一路，使內、外兩個循環相互促進，以因應美國一旦全面脫鉤、中國可能減少的經濟動力。

但在雙循環中，國內大市場畢竟是主體，因為只要保住14億人口的市場活動，就算美國甚至西方與中國大面積鉤，中國可防範經濟滑入最糟糕的動力全失狀態。

可以預期，中國政府在這個大戰略下，科技上，未來會有大量政策支持「新基建」，包括了AI、5G、大數據、半導體等高科技領域，並促進國內的基礎科研進程。

美國大選無論結果如何 中美關係難樂觀

在開拓國內大市場方面，亦會大動作鬆綁商業流通，並用財政等手段鼓勵消費。

【五中全會閉幕】官方公報出爐 聚焦2035年遠景目標及十四五規劃

【五中全會】中國轉軌內循環為主  五中要解決三大問題

值得注意是，政治場的普遍想法是，下周登場的美國大選無論是特朗普或拜登勝出，彷如被打開「潘多拉魔盒」的中美關係，未必會迎來顛覆性的改善。

中國領導層深知中美關係已回不到過去，豈不會用舉國之力做好科技自立自強、發展國內大市場兩大戰略，護航中國的長治久安？

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁
 

相關文章

【五中全會】「十四五」藍圖曝光 首重「科技自立自強」破美圍堵
今日
【五中全會】「十四五」藍圖曝光 首重「科技自立自強」破美圍堵
【五中全會】五中強調國內大市場　以雙循環對沖美脫鉤
今日
【五中全會】五中強調國內大市場　以雙循環對沖美脫鉤
【五中全會懶人包】怎說十四五、2035、雙循環？一文看懂五中公報重點
今日
【五中全會懶人包】怎說十四五、2035、雙循環？一文看懂五中公報重點
【五中全會閉幕】攸關國家未來15年發展 五中全會新聞公報全文
今日
【五中全會閉幕】攸關國家未來15年發展 五中全會新聞公報全文
【五中全會閉幕】官方公報出爐 聚焦2035年遠景目標及十四五規劃
今日
【五中全會閉幕】官方公報出爐 聚焦2035年遠景目標及十四五規劃
地緣政治 貿易戰 航天科技 軍事科技 生物科技 航空科技 醫療科技 通訊科技 交通科技 汽車科技

上一篇文章

【中美角力】美盯上中國海外反腐 起訴8名「獵狐行動」者

下一篇文章

【中美角力】憂擦槍走火 中美軍方連日開會協商為局勢降溫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

兩岸進入「準戰爭狀態」？ 大陸國台辦這樣回應
兩岸進入「準戰爭狀態」？ 大陸國台辦這樣回應
【孟晚舟案】辯方3招爭孟晚舟重獲自由 最新用這理據　
【孟晚舟案】辯方3招爭孟晚舟重獲自由 最新用這理據　
【中美角力】美國趕走錢學森 成就中國造出導彈指向美（組圖）
【中美角力】美國趕走錢學森 成就中國造出導彈指向美（組圖）
【美國大選】特朗普被指輸掉中美貿易戰 根本沒什好炫耀
【美國大選】特朗普被指輸掉中美貿易戰 根本沒什好炫耀
【中美角力】南韓對「亞洲北約」態度消極 原來擔心中國這樣做？
【中美角力】南韓對「亞洲北約」態度消極 原來擔心中國這樣做？
【中美科技戰】任正非：中國科研似足美國二戰前 充斥功利
【中美科技戰】任正非：中國科研似足美國二戰前 充斥功利