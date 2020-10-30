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中國2035遠景9大目標曝光 要科技躍升做創新型國家

國情動向 10:33 2020/10/30

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【五中全會】中國2035遠景9大目標曝光 要科技躍升做創新型國家

中共今屆五中全會特別之處，在於不但討論下一個五年規劃（即十四五規劃），還提到2035年遠景目標，為中國制訂15年發展大計。官方公佈顯示，2035年遠景目標至少包括9大目標，當中包括要實現關鍵核心技術實現重大突破，讓中國進入創新型國家前列。建設「平安中國」，實現國防和軍隊現代化，鞏固國家安全的表述亦受到關注。

五中全會周四（29日）閉幕，官方發佈五中全會公報，表示全會提出了到2035年「基本實現社會主義現代化遠景目標」。當中包括9大項，其中第一條就點明科技實力要「大幅躍升」。

2035年基本實現社會主義現代化遠景目標：

一、我國經濟實力、科技實力、綜合國力將大幅躍升，經濟總量和城鄉居民人均收入將再邁上新的大台階，關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列。

二、基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，建成現代化經濟體系。

三、基本實現國家治理體系和治理能力現代化，人民平等參與、平等發展權利得到充分保障，基本建成法治國家、法治政府、法治社會。

中國十四五規劃 經濟發展「新成效」未訂增長目標

四、建成文化強國、教育強國、人才強國、體育強國、健康中國，國民素質和社會文明程度達到新高度，國家文化軟實力顯著增強。

五、廣泛形成綠色生產生活方式，碳排放達峰後穩中有降，生態環境根本好轉，美麗中國建設目標基本實現。

六、形成對外開放新格局，參與國際經濟合作和競爭新優勢明顯增強。

七、人均國內生產總值達到中等發達國家水平，中等收入群體顯著擴大，基本公共服務實現均等化，城鄉區域發展差距和居民生活水平差距顯著縮小。

八、平安中國建設達到更高水平，基本實現國防和軍隊現代化。

九、人民生活更加美好，人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。

中國舉國之力推兩大戰略 抗中美驚濤駭浪

十四五藍圖曝光 首重「科技自立自強」破美圍堵

內地傳媒報導，中共中央總書記習近平2013年曾就平安中國的建設作出過重要指示，他隨後又多次提到平安中國。今次則正式寫入規劃和遠景目標，重視程度可見一斑。

公佈又指，五中全會提出，統籌發展和安全，建設更高水平的平安中國。堅持總體國家安全觀，實施國家安全戰略，維護和塑造國家安全，統籌傳統安全和非傳統安全，把安全發展貫穿國家發展各領域和全過程，防範和化解影響我國現代化進程的各種風險，築牢國家安全屏障。要加強國家安全體系和能力建設，確保國家經濟安全，保障人民生命安全，維護社會穩定和安全。

【五中全會懶人包】怎說十四五、2035、雙循環？

五中強調國內大市場 以雙循環對沖美脫鉤

彭博唱好十四五：中國經濟或十年內超美

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責任編輯：連兆鋒

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