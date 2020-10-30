【五中全會】直播中共中央新聞發布會（附連結）

中共十九屆五中全會昨日閉幕，中共中央今日上午舉行新聞發布會，介紹五中全會精神。

中央宣傳部分管日常工作的副部長王曉暉、中央政策研究室主任江金權、中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀，國家發改委副主任、國家統計局局長寧吉喆，科學技術部部長王志剛出席記者會；發布會由中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任徐麟主持。本網將文字直播。

直播連結

徐麟：

歡迎出席首場中共中央新聞發布會。建立中共中央新聞發布制度，是在中國特色社會主義進入新時代的歷史條件下，適應形勢發展和時代要求，堅持和加強黨的全面領導、提高黨的治國理政能力的重要制度安排和制度創新。

此次中共中央新聞發布會，主題是介紹和解讀中共十九屆五中全會精神。

10月26日至29日，中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議在北京召開。這次全會是在即將實現第一個百年奮鬥目標、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的時刻召開的一次十分重要的會議。

會議審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規​​劃和二〇三五年遠景目標的建議》，對二〇三五年目標、對「十四五」時期經濟社會發展作出了系統謀劃和戰略部署。

王曉暉:

全會充分肯定黨的十九屆四中全會以來中央政治局的工作，高度評價決勝全面小康取得的決定性成就。 全會一致認為，面對錯綜複雜的國際形勢，艱鉅繁重的國內發展改革穩定任務，特別是新冠肺炎疫情嚴重衝擊，以習近平同志為核心的黨中央不忘初心、牢記使命，團結帶領全黨全國各族人民砥礪前行、開拓創新，奮發有為推進黨和國家各項事業，戰勝各種風險挑戰，中國特色社會主義的航船繼續乘風破浪、堅毅前行。 實踐再次證明，有習近平同志作為黨中央的核心、全黨的核心領航掌舵，有全黨全國各族人民團結一心、頑強奮鬥，我們就一定能夠戰勝前進道路上出現的各種艱難險阻，一定能夠在新時代把中國特色社會主義更加有力地推向前進。

這次全會是在我國將進入新發展階段、實現中華民族偉大復興正處在關鍵時期召開的一次具有全局性、歷史性意義的重要會議。 「十四五」時期是我國全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標之後，乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的第一個五年。

我國發展仍然處於重要戰略機遇期，但面臨的國內外環境正在發生深刻複雜變化。 從國際看，世界百年未有之大變局進入加速演變期，新冠肺炎疫情大流行影響廣泛深遠，經濟全球化遭遇逆流，國際經濟、科技、文化、安全、政治等格局都在深刻調整，中國發展的外部環境日趨錯綜複雜。 從國內看，中華民族偉大復興進入關鍵時期，我國社會主要矛盾發生變化，經濟轉向高質量發展階段，繼續發展具有多方面優勢和條件，也面臨不少困難和挑戰。在「兩個一百年」歷史交匯點上，黨中央召開十九屆五中全會，重點研究「十四五」規劃問題，描繪國家未來發展藍圖，明確前進方向和奮鬥目標，對於激勵全黨全國各族人民，戰勝前進道路上各種風險挑戰，為全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步，具有十分重要的意義。

這次全會最重要的成果，就是審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規​​劃和二〇三五年遠景目標的建議》。 《建議》深入分析了我國發展面臨的國際國內形勢，清晰展望了2035年基本實現社會主義現代化的遠景目標，明確提出了「十四五」時期我國發展的指導方針、主要目標、重點任務、重大舉措，集中回答了新形勢下實現什麼樣的發展、如何實現發展這個重大問題。 大家普遍認為，《建議》充分體現時代新變化，符合實踐新要求，反映人民新期待，是開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮鬥目標進軍的綱領性文件，是今後5年乃至更長時期我國經濟社會發展的行動指南。

《建議》的突出特點，就是緊緊抓住我國社會主要矛盾，從各個領域提出一系列戰略性、創新性舉措。 比如，確立全面建設社會主義現代化國家在「四個全面」戰略佈局中的引領地位，明確提出以推動高質量發展為主題、以深化供給側結構性改革為主線，明確提出把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，把擴大內需作為戰略基點，強調把新發展理念貫徹到發展各領域和全過程，把安全發展貫徹到發展各領域和全過程。 首次把全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展作為遠景目標提出來。 特別是對構建以國內大循環為主體、國際國內雙循環相互促進的新發展格局作出戰略部署，明確了主攻方向和重要著力點。 這些戰略性、創新性舉措，聚焦突出問題和明顯短板，回應人民群眾訴求和期盼，對於牢牢把握發展主動權、重塑競爭新優勢，確保我國發展行穩致遠具有重大意義。

韓文秀:

大家上午好！ 現在我向大家介紹一下《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規​​劃和二〇三五年遠景目標的建議》起草的有關情況。主要是三個方面：

首先，規劃《建議》是在習近平總書記親自領導下制定的。 編制和實施中長期規劃是我們黨治國理政、領導經濟社會發展的一種重要方式。 改革開放以來，我們每5年都要編制一份中長期規劃，在形成規劃綱要之前黨中央提出《建議》，確定大政方針，作為編制規劃的主要依據，這已經形成了傳統和制度。 今年3月，中共中央政治局決定黨的十九屆五中全會審議“十四五”規劃建議，成立了文件起草組，由習近平總書記擔任組長，李克強、王滬寧、韓正同志擔任副組長。 7個月來，習近平總書記先後主持召開兩次中央政治局會議、三次中央政治局常委會會議、兩次起草組會議，研究審議規劃《建議》稿的總體框架、基本思路、指導原則和重要內容。 習近平總書記發表一系列重要講話，作出很多重要的批示指示，為規劃《建議》稿的起草把握大方向、確定大思路、提出大戰略。 習近平總書記親力親為，多次到地方和基層深入調研，親自聽取社會各界的意見和建議，多次親自修改審定文件稿，進行戰略謀劃，傾注了大量心血，確保了規劃《建議》稿的起草得以高質量完成。

第二，規劃《建議》的一個重要特點是堅持發揚民主、開門問策、集思廣益。 去年底，習近平總書記就要求黨中央和國務院有關部門對“十四五”經濟社會發展問題組織開展前期研究，中央財辦和國家發改委委託國家高端智庫等60多家研究機構和有關部門就37個重大課題開展了研究，形成了130多份研究報告。 全國人大、全國政協組織開展專題研究討論，形成了系列調研報告。 黨中央於今年3月和8月兩次在黨內外一定範圍徵求意見，起草組認真研究吸收各地區各部門各有關方面提出的意見和建議。 今年8月初，習近平總書記專門作出重要指示要求，把加強頂層設計和堅持問計於民統一起來，鼓勵廣大人民群眾和社會各界以各種方式建言獻策，切實把社會期盼、群眾智慧、專家意見、基層經驗充分地吸收進來，齊心協力把“十四五”規劃編制好。 8月16日至29日，“十四五”規劃編制工作在網上徵求意見，這在中央全會文件起草歷史上是第一次。 廣大人民群眾踴躍參與，網上留言有100多萬條，有關方面從中整理出了1000多條意見建議。 7月至9月，習近平總書記先後主持召開黨外人士座談會、企業家座談會，紮實推進長三角一體化發展座談會、經濟社會領域專家座談會、科學家座談會、基層代表座談會、教育文化衛生體育領域專家代表座談會，當面聽取各方面的意見建議。 可以說，這次徵求意見範圍之大、參與人數之多、形式之多樣，是前所未有的。 規劃《建議》的制定是我國社會主義民主的生動實踐，是科學決策、民主決策的重要體現。

第三，規劃《建議》的主要考慮和基本框架。 規劃《建議》按照黨的十九大對實現第二個百年奮鬥目標作出的兩個階段戰略安排，根據未來一個時期我國發展的國內外環境和條件，著眼於我們黨為中華民族謀復興、為中國人民謀幸福的初心使命，堅持以人民為中心的發展思想，對“十四五”時期我國經濟社會發展作出了系統謀劃和戰略部署。 規劃《建議》是開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的綱領性文件，是今後五年乃至更長時期我國經濟社會發展的行動指南。

規劃《建議》的起草主要把握了五條原則：一是處理好繼承和創新的關係，做好“兩個一百年”奮鬥目標有機銜接。 二是處理好政府和市場的關係，更好發揮我國的制度優勢。 三是處理好開放和自主的關係，更好地統籌國內國際兩個大局。 四是處理好發展和安全的關係，確保不發生影響現代化進程的系統性風險。 五是處理好戰略和戰術的關係，做到既高瞻遠矚又務實管用。

規劃《建議》總共有15個部分，總體上可以分為三大板塊。 總論部分主要闡述決勝全面建成小康社會的成就、我國發展的環境、2035年遠景目標、“十四五”時期的指導思想、原則和主要目標。 分論部分總體上按照新發展理念的內涵來組織，分領域闡述“十四五”時期經濟社會發展和改革開放的重點任務。 結尾部分主要闡述加強黨中央集中統一領導、健全規劃機制，為規劃實施提供有力的保障。

規劃《建議》的邏輯主線是，在全面建成小康社會之後，開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，要科學把握新發展階段，深入貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構改革為主線，實現經濟行穩致遠、社會安定和諧，為全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步。 簡而言之，規劃《建議》的核心要義體現在三個“新”上，就是新發展階段、新發展理念、新發展格局。

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責任編輯：林佩怡

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