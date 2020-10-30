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中國十四五規劃大綱 罕有未訂經濟增長目標

國情動向 11:36 2020/10/30

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【五中全會】中國十四五規劃大綱 未訂經濟增長目標

中共五中全會剛剛結束，會上通過關於制定中國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃（十四五規劃）的建議。中國上一個五年規劃（即十三五）目標為實現「中高速增長」，2020年要翻一番，但這次並未給出未來5年的具體增長目標，轉而表示要取得經濟發展「新成效」，創新能力顯著提升，予人感覺更重視「質」而非單講「量」。

五中全會周四（29日）閉幕，官方發佈五中全會公報，指全會提出了「十四五」時期經濟社會發展主要目標，分別是：

一、經濟發展取得新成效，在質量效益明顯提升的基礎上實現經濟持續健康發展，增長潛力充分發揮，國內市場更加強大，經濟結構更加優化，創新能力顯著提升，產業基礎高級化、產業鏈現代化水平明顯提高，農業基礎更加穩固，城鄉區域發展協調性明顯增強，現代化經濟體系建設取得重大進展。

中國首提建軍百年目標備戰 五中全會公報14關鍵詞

二、改革開放邁出新步伐，社會主義市場經濟體制更加完善，高標準市場體系基本建成，市場主體更加充滿活力，產權制度改革和要素市場化配置改革取得重大進展，公平競爭制度更加健全，更高水平開放型經濟新體制基本形成。

三、社會文明程度得到新提高，社會主義核心價值觀深入人心，人民思想道德素質、科學文化素質和身心健康素質明顯提高，公共文化服務體系和文化產業體系更加健全，人民精神文化生活日益豐富，中華文化影響力進一步提升，中華民族凝聚力進一步增強。

中國2035遠景9大目標曝光 要科技躍升做創新型國家

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四、生態文明建設實現新進步，國土空間開發保護格局得到優化，生產生活方式綠色轉型成效顯著，能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放總量持續減少，生態環境持續改善，生態安全屏障更加牢固，城鄉人居環境明顯改善。

五、民生福祉達到新水平，實現更加充分更高質量就業，居民收入增長和經濟增長基本同步，分配結構明顯改善，基本公共服務均等化水平明顯提高，全民受教育程度不斷提升，多層次社會保障體系更加健全，衛生健康體系更加完善，脫貧攻堅成果鞏固拓展，鄉村振興戰略全面推進。

六、國家治理效能得到新提升，社會主義民主法治更加健全，社會公平正義進一步彰顯，國家行政體系更加完善，政府作用更好發揮，行政效率和公信力顯著提升，社會治理特別是基層治理水平明顯提高，防範化解重大風險體制機制不斷健全，突發公共事件應急能力顯著增強，自然災害防禦水平明顯提升，發展安全保障更加有力，國防和軍隊現代化邁出重大步伐。

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責任編輯：連兆鋒

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