【五中全會】分析師稱十四五重科技創新優先 著力發展實體經濟

十九屆五中全會規劃的「十四五」經濟社會發展目標和2035年遠景目標，分析稱屬淡化經濟增速目標，緊扣雙循環本質強調高質量發展。會議因此將科技創新擺在第一位，並提出把發展經濟著力點放在實體經濟上，要建設製造強國、質量強國、網絡強國和「數字中國」。

遠景目標中提出到2035年人均GDP要達中等發達國家水平，這意味著到2035年可能處在人均約2萬美元的水平。與前幾次五年規劃相比，「十四五」規劃之所以非同尋常，是因為恰好在「第二個一百年」的起點，也是中國實現2035年遠景目標的重要階段。因此，十四五規劃具很強未來導向，需面向更長遠未來，而不僅僅是未來五年。

高盛經濟學家團隊指出，公報強調的關鍵內容並不是新的，決策者以前也曾提到過。從經濟角度看，這意味著要提高全要素生產率，實現跨行業、跨地區經濟發展的再平衡。雖然中國政府多年來一直在呼籲轉變發展模式，但考慮到國內外大環境已經發生變化，中國在未來五年內可能會加快相關改革步伐。

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▲ 分析師稱十四五重科技創新優先 著力發展實體經濟

未來幾個月，國家發改委將征求專家和其他政府部門的意見，準備一份更詳細的十四五規劃草案，並將在2021年3月的兩會期間提交全國人大最後批准。

廣發證券首席經濟學家郭磊則指出，關於十四五時期經濟發展目標，尤為值得注意的是「增長潛力充分發揮，國內市場更加強大」（內需）及「創新能力顯著提升，產業基礎高級化、產業鏈現代化水平明顯提高」（創新）。

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需要提示的一個細節是，招商證券宏觀分析師張一平分析，十四五規劃的淡化經濟增速目標，強化質量和效益在經濟發展中的重要性。未來供給側改革的重心是制度性、體制性因素，這些都是直擊靈魂深處的改革。

創新依然是未來五年不變的主旋律，科技自立自強是對外部壓力的有力回應，可以預見，未來五年將向「卡脖子」領域傾注大量資源，至少包括經濟資源的支持和體制層面的改革，直接融資將迎來空前的發展機遇。

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責任編輯：游昊雲

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