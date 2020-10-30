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中國首提建軍百年目標備戰 五中全會公報14關鍵詞

國情動向 11:25 2020/10/30

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中國首提建軍百年目標備戰 五中全會公報14關鍵詞

今屆中共五中全會討論了中國未來5年經濟發展藍圖（十四五規劃），並同時謀劃未來15年發展大計（2035年遠景目標）。中美鬥爭白熱化下，五中全會提出把科技自立自強，作為國家發展的戰略支撐，更首次提出了建軍百年目標，加快軍隊機械化、信息化、智能化融合發展，全面加強練兵備戰，成為外界關注焦點。

五中全會周四（29日）閉幕，官方發佈五中全會公報當中，首次定出2027年解放軍建軍100周年目標，是為中國「兩個一百年」，2021年建黨100年全面實現小康社會、2049年建國100年建成現代化強國之外，第3個「百年」目標。

據《人民日報》整理，五中全會公報有以14個關鍵詞，「建軍百年奮鬥目標」正是其中之一：

  • 辦好自己的事

全黨要統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，深刻認識我國社會主要矛盾變化帶來的新特徵新要求，深刻認識錯綜複雜的國際環境帶來的新矛盾新挑戰，增強機遇意識和風險意識，立足社會主義初級階段基本國情，保持戰略定力，辦好自己的事，認識和把握發展規律，發揚鬥爭精神，樹立底線思維，準確識變、科學應變、主動求變，善於在危機中育先機、於變局中開新局，抓住機遇，應對挑戰，趨利避害，奮勇前進。

中國2035遠景9大目標曝光 要科技躍升做創新型國家

  • 建軍百年奮鬥目標

全會提出，加快國防和軍隊現代化，實現富國和強軍相統一。貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，堅持政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，加快機械化信息化智能化融合發展，全面加強練兵備戰，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力，確保二〇二七年實現建軍百年奮鬥目標。要提高國防和軍隊現代化質量效益，促進國防實力和經濟實力同步提升，構建一體化國家戰略體系和能力，推動重點區域、重點領域、新興領域協調發展，優化國防科技工業佈局，鞏固軍政軍民團結。

  • 更高水平的平安中國

全會提出，統籌發展和安全，建設更高水平的平安中國。堅持總體國家安全觀，實施國家安全戰略，維護和塑造國家安全，統籌傳統安全和非傳統安全，把安全發展貫穿國家發展各領域和全過程，防範和化解影響我國現代化進程的各種風險，築牢國家安全屏障。要加強國家安全體系和能力建設，確保國家經濟安全，保障人民生命安全，維護社會穩定和安全。

中國十四五規劃大綱 罕有未訂經濟增長目標

  • 科技自立自強

全會提出，堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，完善國家創新體系，加快建設科技強國。要強化國家戰略科技力量，提升企業技術創新能力，激發人才創新活力，完善科技創新體制機制。

  • 實體經濟

全會提出，加快發展現代產業體系，推動經濟體系優化升級。堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上，堅定不移建設製造強國、質量強國、網絡強國、數字中國，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，提高經濟質量效益和核心競爭力。要提升產業鏈供應鏈現代化水平，發展戰略性新興產業，加快發展現代服務業，統籌推進基礎設施建設，加快建設交通強國，推進能源革命，加快數字化發展。

  • 新發展格局

全會提出，形成強大國內市場，構建新發展格局。堅持擴大內需這個戰略基點，加快培育完整內需體系，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，以創新驅動、高質量供給引領和創造新需求。要暢通國內大循環，促進國內國際雙循環，全面促進消費，拓展投資空間。

分析師：十四五重科技創新優先 著力發展實體經濟

  • 有效市場和有為政府

全會提出，全面深化改革，構建高水平社會主義市場經濟體制。堅持和完善社會主義基本經濟制度，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，推動有效市場和有為政府更好結合。要激發各類市場主體活力，完善宏觀經濟治理，建立現代財稅金融體制，建設高標準市場體系，加快轉變政府職能。

  • 新型工農城鄉關係

全會提出，優先發展農業農村，全面推進鄉村振興。堅持把解決好「三農」問題作為全黨工作重中之重，走中國特色社會主義鄉村振興道路，全面實施鄉村振興戰略，強化以工補農、以城帶鄉，推動形成工農互促、城鄉互補、協調發展、共同繁榮的新型工農城鄉關係，加快農業農村現代化。要保障國家糧食安全，提高農業質量效益和競爭力，實施鄉村建設行動，深化農村改革，實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。

中國舉國之力推兩大戰略 抗中美驚濤駭浪

  • 以人為核心的新型城鎮化

全會提出，優化國土空間佈局，推進區域協調發展和新型城鎮化。堅持實施區域重大戰略、區域協調發展戰略、主體功能區戰略，健全區域協調發展體制機制，完善新型城鎮化戰略，構建高質量發展的國土空間佈局和支撐體系。要構建國土空間開發保護新格局，推動區域協調發展，推進以人為核心的新型城鎮化。

  • 國家文化軟實力

全會提出，繁榮發展文化事業和文化產業，提高國家文化軟實力。堅持馬克思主義在意識形態領域的指導地位，堅定文化自信，堅持以社會主義核心價值觀引領文化建設，加強社會主義精神文明建設，圍繞舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務，促進滿足人民文化需求和增強人民精神力量相統一，推進社會主義文化強國建設。要提高社會文明程度，提升公共文化服務水平，健全現代文化產業體系。

  • 人與自然和諧共生的現代化

全會提出，推動綠色發展，促進人與自然和諧共生。堅持綠水青山就是金山銀山理念，堅持尊重自然、順應自然、保護自然，堅持節約優先、保護優先、自然恢復為主，守住自然生態安全邊界。深入實施可持續發展戰略，完善生態文明領域統籌協調機制，構建生態文明體系，促進經濟社會發展全面綠色轉型，建設人與自然和諧共生的現代化。要加快推動綠色低碳發展，持續改善環境質量，提升生態系統質量和穩定性，全面提高資源利用效率。

五中強調國內大市場 以雙循環對沖美脫鉤

  • 更高水平開放型經濟新體制

全會提出，實行高水平對外開放，開拓合作共贏新局面。堅持實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，依託我國大市場優勢，促進國際合作，實現互利共贏。要建設更高水平開放型經濟新體制，全面提高對外開放水平，推動貿易和投資自由化便利化，推進貿易創新發展，推動共建「一帶一路」高質量發展，積極參與全球經濟治理體系改革。

  • 共建共治共享的社會治理制度

全會提出，改善人民生活品質，提高社會建設水平。堅持把實現好、維護好、發展好最廣大人民根本利益作為發展的出發點和落腳點，盡力而為、量力而行，健全基本公共服務體系，完善共建共治共享的社會治理制度，紮實推動共同富裕，不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感，促進人的全面發展和社會全面進步。要提高人民收入水平，強化就業優先政策，建設高質量教育體系，健全多層次社會保障體系，全面推進健康中國建設，實施積極應對人口老齡化國家戰略，加強和創新社會治理。

  • 堅持黨的全面領導

全會強調，實現「十四五」規劃和二〇三五年遠景目標，必須堅持黨的全面領導，充分調動一切積極因素，廣泛團結一切可以團結的力量，形成推動發展的強大合力。要加強黨中央集中統一領導，推進社會主義政治建設，健全規劃制定和落實機制。要保持香港、澳門長期繁榮穩定，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。要高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，積極營造良好外部環境，推動構建新型國際關係和人類命運共同體。

【五中全會懶人包】怎說十四五、2035、雙循環？

彭博唱好十四五：中國經濟或十年內超美

中美科技戰下求生存 十四五規劃重中重

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責任編輯：連兆鋒

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