【中國樓市】國慶周成交量創5年新低 「金九銀十」由旺轉穩

隨著10月份進入尾聲，內地樓市傳統旺季「金九銀十」即將收官，惟有別往年火爆，今年樓市以「穩」為主。據內地網上房地產平台數據，「銀十」中最關鍵的國慶長假，10個重點城市新樓銷售面積72.86萬平方米，按年微升1.6%。但以假期較往年多1天計算，日均銷售面積有下跌，為2015年國慶周以來最低水平。中國指數研究院早前亦指，9月份樓市需求釋放動力減弱，規模按年增幅明顯回落，「金九」成色不足。

諸葛找房數據研究中心報告指， 今年「金九銀十」較往年遜色，與市場調控政策收緊，以及「房住不炒」定位的不斷強化有關。國務院今年7月24日召開座談會，強調不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期。同月30日，中央政治局召開會議，再次為房地產市場政策定調。

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全國多地出台調控政策，如浙江杭州9月發布通知，要求加強土地市場調控，加強住房貸款審慎管理，明確進一步統一稅收政策，完善住房限購政策，調整了無房家庭認定標準，加強對熱點商品住房項目的銷售管理。吉林長春要求加強住房用地供應管理，繼續實施商品住房價格指導，調整信貸政策等。江蘇徐州10月要求加強商品住房土地精準供應，加強商品住房銷售價格備案管理，落實房地產金融政策，繼續堅持商品住房限制交易政策等。

據統計，9月份全國房地產調控次數為35次，多個城市加碼調控，而7月份及8月份則均為32次。內地中原地產首席分析師張大偉指，隨著市場的升溫，維持市場穩定的政策取向從7月開始明顯轉向，8月份出現了多城市收緊政策，持續到9月份、10月份，抑制市場過熱成為調控政策的新特徵。看懂研究院高級研究院程宇則指，政府調控除了在傳統的穩價格方面發力外，也開始關注開發商的供給能力，等於提高了當地開發商的准入門檻。對開發商的資金能力管理又提出了更高的要求。 這是以前歷次調控當中所沒有的。

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責任編輯：陳建錫