手機第3季銷量：華為按年跌23%失落榜首 小米逆勢殺入前三

▲ 小米手機在歐洲的銷量大增

國際市場研究機構Canalys今日（30日）發布手機市場第3季度出貨報告指，全球智能手機出貨量按年下降1%，但按季增長22%。其中，小米自2014年以來再次殺入全球前3名，按年大增45%，也是首4名中唯一逆勢大漲的品牌。華為出貨量則按年大跌23%，排名滑落第2，榜首位置被三星取代。

報告指，第3季度全球手機出貨量達3.48億部，三星按年增長2%，達8020萬部；華為按年下降23%，至5170萬台；小米銷量4710萬部；蘋果出貨量為4320萬部；VIVO排在第五位，出貨量為3180萬部。報告資深引述分析師指，進入第3季度後，全球各國在衛生事件管控方面相對放鬆，但仍需注意上半年封鎖措施帶來的長期後果，而且各國政府也可能採取更加嚴格的防疫措施。因此對該季度的緩解不應過分樂觀。

報告又指，小米能交出如此亮眼的成績表，主要在歐洲這「關鍵戰場」上取得優惠，出貨量按年大增88%。今年以來，小米在歐洲市場的優勢已不斷擴大，第2季度實現按年增長65%，在西歐的增速更突破116％。另外小米手機ASP中高端手機銷量佔比上升，全球智能手機平均售價持續提升，同比上漲11.8%。

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責任編輯：陳建錫