【中美科技戰】跟隨美國步伐 路透稱日本或禁用中國產無人機

▲ 跟隨美國步伐 路透稱日本或禁用中國產無人機

路透社30日引述6名日本政府和執政黨知情人士的話稱，作為加強國家安全的廣泛努力的一部分，日本或實際上禁止中國向其政府提供無人機，以保護敏感信息。上述消息人士表示，日本主要的擔憂集中在信息技術、供應鏈、網絡安全和知識產權領域。

報道稱，日本必須在這種擔憂，尤其是北京推動出口商用無人機和安全攝像頭等敏感技術時，與對中國嚴重的經濟依賴之間取得平衡。此外，日本還必須在中國和最親密的盟友美國之間穿梭。報道引述一位日本高級政府官員說，國是一個很大的市場，而且對日本來說很重要，不過有人擔心先進的技術和信息可能會泄露給中國，並可能被轉用於軍事用途。

報道指出，日本防衛省擁有數百架無人機，其中一些是中國公司製造的，海上保安廳有大約30架，其中大多數也來自中國。不過這兩個部門都表示，沒將中國無人機用於與安全相關的領域。此外，日本其他的政府機構也在使用中國製造的無人機。

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報道認為，日本國內無人機製造商預計將從這些變化中受益，因為這意味著政府部門最有可能在日本國內購買無人機。路透社最後還提到，日本已出資約3000億日元，用於實現無人機供應鏈多元化，將生產轉移到日本國內或更多在東南亞生產，以減少對中國的依賴。

大疆無人機遭美内政部禁飛

這並非外國首次以所謂的國家安全為由，瞄準中國製造的無人機。2019年10月，中國無人機製造商大疆曾稱，美內政部已禁飛所有中國製造或使用中國製造配件的無人機，除非出於緊急目的。

時任外交部發言人耿爽當時回應稱，我們希望美方摒棄冷戰思維和零和博弈的過時觀念，停止泛化國家安全概念，停止渲染中國威脅論，停止對中國企業的無端打壓。希望美方為中國企業在美正常經營活動提供公平、公正和非歧視的環境。同時，我們一貫鼓勵中國企業在遵守國際規則和當地法律法規基礎上對外開展合作。

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責任編輯：游昊雲

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