中國官方解讀2035年目標 辦好3件事：改革、開放、創新

中共十九屆五中全會昨日閉幕，審議通過2035年遠景目標的建議，即中國經濟實力、科技實力、綜合國力將大幅躍升等。中央財經委員會辦公室副主任韓文秀解讀，要實現2035年遠景目標，需要適宜外部環境，中美經濟「脫鉤」根本不現實；關鍵也要練好內功，有3件事情特別重要：改革、開放、創新。這被視為應對美國威脅與中國脫鉤、對中國技術封鎖。

據五中全會公報，全會提出了到2035年基本實現社會主義現代化9大遠景目標：

中國經濟實力、科技實力、綜合國力將大幅躍升，經濟總量和城鄉居民人均收入將再邁上新的大台階，關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列； 基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，建成現代化經濟體系； 基本實現國家治理體系和治理能力現代化，人民平等參與、平等發展權利得到充分保障，基本建成法治國家、法治政府、法治社會； 建成文化強國、教育強國、人才強國、體育強國、健康中國，國民素質和社會文明程度達到新高度，國家文化軟實力顯著增強； 廣泛形成綠色生產生活方式，碳排放達峰後穩中有降，生態環境根本好轉，美麗中國建設目標基本實現； 形成對外開放新格局，參與國際經濟合作和競爭新優勢明顯增強； 人均國內生產總值達到中等發達國家水平，中等收入群體顯著擴大，基本公共服務實現均等化，城鄉區域發展差距和居民生活水平差距顯著縮小； 平安中國建設達到更高水平，基本實現國防和軍隊現代化； 人民生活更加美好，人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。

「十四五」藍圖曝光 首重「科技自立自強」破美圍堵

中國2035遠景9大目標曝光 要科技躍升做創新型國家

外部：中美徹底「脫鉤」不現實 對世界無好處

中共中央今日舉行新聞發布會，解讀五中全會精神時，韓文秀提到，實現2035年遠景目標，需要適宜的外部環境。

▲ 韓文秀

他稱，當前國際環境日趨複雜，不穩定性不確定性明顯增加，嚴峻性、挑戰性的一面在上升。但認為和平與發展仍是時代主題、人心所向，經濟全球化會在曲折中深入發展。而中美作為全球最大的兩個經濟體，兩國經濟聯繫由雙方經濟結構互補性，和全球經濟開放性決定，徹底「脫鉤」根本不現實，對於中美、整個世界無好處。

他續稱，真正想脫鉤的少，真心要合作的多。今年第三季，在新冠肺炎疫情衝擊下，中美雙邊貿易額按年增長16%。要繼續高舉和平、發展、合作、共贏，堅定維護多邊主義。

練好內功：對外開放基本國策絕不動搖

至於國內，韓文秀稱關鍵還是要練好內功，立足於社會主義初級階段的基本國情，著力辦好中國自己的事。而要辦的事很多，有三件事情特別重要，就是改革、開放、創新。

他稱，改革是推動發展的強大動力。通過全面深化改革，構建高水平社會主義市場經濟體制，將會使14億中國人民的活力充分激發出來，創造更多社會財富。這種推動現代化的力量是任何困難都阻擋不了。

據五中全會公報，提出「十四五（2021-2025年）」目標，是改革開放邁出新步伐，社會主義市場經濟體制更加完善，高標準市場體系基本建成，市場主體更加充滿活力，產權制度改革和要素市場化配置改革取得重大進展，公平競爭制度更加健全，更高水平開放型經濟新體制基本形成。

至於開放，韓文秀稱這是促進發展的必然選擇。開放帶來進步，封閉必然落後。所以不管國際風云如何變幻，堅持對外開放的基本國策絕不動搖。而新發展格局強調的是國內國際雙循環，絕不意味著對外開放地位的下降。展望未來，中國外貿進口和出口、利用外資、對外投資的規模將會持續地擴大，在國際上的地位也會持續地提升。

中共中央發布會實錄：中美徹底脫鉤不現實 不關門創新

【五中全會】五中強調國內大市場 以雙循環對沖美脫鉤

科技自立自強 與開放合作不對立

創新方面，是引領發展的第一動力。韓文秀重申，將把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，加快建設科技強國，全面塑造發展新優勢。而科技自立自強，與自力更生、自主創新是一脈相承，與開放合作不是對立關係，而是辯證統一的。自立自強是能夠相互平等、相互尊重，進行開放合作的前提和基礎。

他強調，中國的科技創新從來非封閉式的創新，今後也不會關起門來自己搞創新。始終強調以全球視野謀劃科技創新，積極融入全球創新網絡。一方面要提高自主創新能力，辦好自己的事情，因為關鍵核心技術是要不來、買不來。另一方面希望學習借鑒更多的國際先進經驗，同時向世界分享更多的中國科技成果，在應對全球性挑戰中貢獻更多的「中國智慧」。中國擴大科技開放合作的步伐將會越邁越大。

【五中全會】分析師稱十四五重科技創新優先 著力發展實體經濟

【五中全會懶人包】怎說十四五、2035、雙循環？一文看懂五中公報重點

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁