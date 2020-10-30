【五中全會】接班王滬寧 江金權升任中共中央政策研究室主任

中共中央今早舉行五中全會新聞發布會，江金權首以中央政策研究室主任的身分公開亮相，這代表中央政治局常委王滬寧已卸下將近18年的中央政策研究室主任一職，由江金權升任。

中央政策研究室是中共最高智囊機構，是中共中央直屬機關，專為中央政治局研究政治理論、政策及草擬文件，職能主要包括「起草全國黨代會中央委員會的工作報告」、「參與黨中央大型會議的文件起草」等。

公開簡歷顯示，現年61歲的江金權，1959年9月出生於湖北浠水，畢業於華中科技大學經濟學院經濟學專業，博士研究生，研究員。他曾長期任職於中央政策研究室，先後擔任中央政策研究室黨建組副處級調研員、正處級調研員，黨建研究局副局長、局長，中央政策研究室副主任。

▲ 接班王滬寧 江金權升任中共中央政策研究室主任

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綜合財新網、政知見報道，2016年5月，江金權任中央紀委駐國資委紀檢組長，次年當選19屆中央紀委委員。2018年2月，江金權回鍋中央政策研究室，再度輔佐王滬寧，擔任分管日常工作的副主任。

公開簡歷顯示，中共總書記習近平的首席智囊兼文膽王滬寧，此前在中央政策研究室任職長達25年，從來沒有離開過。1995年，王滬寧從復旦大學法學院院長轉任中央政策研究室政治組組長；1998年升副主任；2002年升主任後一直擔任到今年已有18個年頭。

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報道稱，江金權是黨建領域的權威專家，他還擔任中央黨的建設工作領導小組成員、秘書組組長一職。央視曾披露，江金權是19大文件起草組成員、19大黨章修改小組成員。2017年、2019年，他先後出席了19大專題新聞發布會、19屆四中全會新聞發布會。

江金權還撰寫或參與撰寫幾十本理論書籍，包括「黨內批評的藝術」、「中國模式研究：中國經濟發展道路解析」、「全面從嚴治黨的行動指南－學習習近平總書記黨的建設論述」等。

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責任編輯：游昊雲

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