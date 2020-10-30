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【芯片產業】中國日增200芯企？這個省最瘋狂 業界警示騙經費

國情動向 13:51 2020/10/30

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面對美國技術封鎖圍堵，中國強調核心技術自力更生，力谷本地芯片（又稱晶片）發展，芯企蜂擁而出。據內地傳媒報道，近期中國平均每日新增逾200間集成電路相關企業，而廣東省在「芯片大躍進」方面最為瘋狂。但有業界人士稱，不少企業是渾水摸魚騙經費。

《中國經濟周刊》報道，天眼查專業版數據顯示，截至今年10月27日，中國目前有27萬多家經營範圍包括「集成電路、芯片、半導體」，且狀態為在業、存續、遷入、遷出的相關企業。其中，近64%的相關企業，分布在科學研究和技術服務業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業與製造業。

地域分佈上，廣東擁有11.7萬間相關企業，佔整體43%，位居首位，並大幅拋離排在第二、三位的福建、江蘇。

廣東今年增1.7萬間相關企業 冠絕全國

在中美科技戰下，今年中國芯企增速尤為瘋狂。報道引述天眼查專業版數據，以工商登記為準，今年以來截至10月27日，中國新增集成電路相關企業超過5.8萬家，增速超過33%，為歷年最高。其中，第三季度新增近1.9萬間，相當於每天新增逾200家。

廣東新增近1.7萬間家相關企業，佔近3成，位居第一，福建省和江蘇省分別位居第二、三位。

值得注意的是，所謂新增的半導體企業，並非都是新成立的，不少是經營多年的企業變更業務範圍，即是「轉產」。從去年至今，轉產「集成電路、芯片、半導體」的企業將近2萬間。單是今年，全國企業名稱或經營範圍新增即轉產「集成電路、芯片、半導體」的企業，超過1.3萬間。其中廣東轉產的相關企業有3800多間，佔整體逾28%，位居首位。江蘇、浙江和陝西均超過千家，排在第二至四位。

【芯片產業】企業借半導體項目低價買地 造芯只是幌子？

【芯片產業】官媒再批芯片熱潮屬「虛火」 第3代半導體是元凶？

報道指出，「轉行」的芯片公司不少隸屬科技行業，也有部分企業來自建築或建設工程、人力資源服務、生物醫藥、服裝、水泥等各行各業。

目前，內地部分城市已發布2020年集成電路產業規劃目標，僅福建、江蘇、上海、陝西、浙江等9個省市加一起就有14200億元（人民幣，下同）。而在去年，全國集成電路產業總體規模是7000多億元。

亂象不斷：渾水摸魚騙經費

不過，這場被形容「造芯大躍進」的運動，負面影響開始浮現。業內人士指出，只要將經營範圍修改成集成電路相關，就能享受地方減稅政策或方便融資，故有些公司想盡辦法渾水摸魚，「絕大多數是騙經費」。此外，今年也傳出不少芯片大項目爛尾。

國家發改委日前表示，一些沒經驗、沒技術、沒人才的「三無」企業投身集成電路行業，個別地方盲目上項目，低水平重複建設風險顯現，甚至有個別項目建設停滯、廠房空置，造成資源浪費。將按照「誰支持、誰負責」原則，對造成重大損失或引發重大風險的，予以通報問責。

【芯片產業】首間芯片大學今南京揭牌 助打造千億產業群

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芯片項目頻爛尾 發改委：低水平重複建設風險顯現

責任編輯：林佩怡

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