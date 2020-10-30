【中美角力】蓬佩奧突訪越南 胡錫進拜託越南同志「好好教育他」

美國國務卿蓬佩奧正訪問亞洲，一路大力抨擊中國威脅，尾站並加訪越南，引發關注。中國官方《環球時報》總編輯胡錫進發文，指蓬佩奧「罵中共實際等於把越共也罵」，他拜託「越南同志們好好教育教育這個仇視共產黨的美國極端政客」。

胡錫進在微博寫道，越南與中國同為共產黨領導的國家，兩國改革開放道路非常接近，意識形態面貌也很類似。他稱，蓬佩奧誣稱共產黨領導國家是「邪惡」的制度，要求各國在「共產黨暴政」和所謂「民主自由」之間選擇後者，投靠美國。他說，由於中越「政治出身」相同，蓬佩奧罵中共時實際上等於把越共也罵了。

「罵中共等於罵越共」

「越南同志們可不能放過這個好好當面教訓他的機會。建議讓他好好學習一下越共中央文件，了解共產黨是怎樣領導並團結越南人民在東南亞這些年快速崛起的。告訴他，沒有共產黨就沒有越南抗美鬥爭的偉大勝利，也不會有今天的新越南。」胡錫進稱。

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他又說，要讓蓬佩奧知道，東南亞國家都清楚美國想利用它們，搞成對抗中國的棋子，但東南亞國家沒那麼傻。此外，中越有南海糾紛，但非中越關係的全部，兩國合作的事更大。

他請蓬佩奧在越南時，「嘴上留個把門的，別亂跑火車，搞得越南被他代表了，惹翻了中國公眾，越南里外裡就虧了」，指出越南不想站到中國的對立面。

蓬佩奧這次亞洲行到訪印度、斯里蘭卡、馬爾代夫、印尼和越南。據美國國務院，蓬佩奧周四至五（29-30日）訪問越南河內，慶祝美越建交25周年，並討論南海和湄公河地區的問題。

稍早在印尼，蓬佩奧批評中國在南海的領土主張是非法，讚揚印尼果斷行動抵抗中國在南海的行為。他又批評中共打壓各種宗教信仰者，呼籲印尼關注新疆維吾爾人的議題。

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責任編輯：林佩怡

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