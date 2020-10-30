【中美角力】美參議員提新法限制高風險軟件 點名微信Tiktok

▲ 魯比奧提出新法案，進一步規範中國軟件在美運營

中美科技戰白熱化，美國參議院情報委員會代理主席魯比奧（Marco Rubio）周四（29日）提出新法案，希望建立完整的法律框架，嚴格規範包括中國在內等所有外國高風險應用程序及軟件在美國的運營。他特別點名微信、TikTok，指這些軟件對美國國家安全、公民隱私構成威脅。

美媒報道，該項名叫「防範敵對平台法」（Adversarial Platform Prevention Act）的新法案將「高風險外國軟件」定義為任何屬於中國、俄羅斯、委內瑞拉、古巴，或其他被指定為恐怖主義組織等所資助、或根據上述對像法律所成立的實體所擁有的軟件。同時，主要業務或總部設在上述國家地區的軟件，或者會將美國消費者數據儲存在有關國家的軟件，都屬於法案定義範圍內。這些軟件須受審核及達標後，才被允許進入美國電信網絡和設備運營市場。

根據法案規定，的高風險外國軟件須貼上警告標籤，告知消費者其潛在的數據和安全風險；高風險外國軟件公司必須每年向聯邦貿易委員會（FTC ）、美國司法部交代消費者數據等相關細節；推動美國消費者數據本地化；被排除在美國《通訊規範法案》第230條款的免責範圍之外。另外，運營有關軟件的企業，如收到其他政府或實體要求提供美國公民的數據資料、審查美國公民瀏覽內容的請求時，必須立即告知聯邦貿易委員會和美國司法部。

共和黨籍的魯比奧屬於參院鷹派，多次參與針對中國的法案修定，並表明支持台灣的立場。他今年8月首次披露正在研究「 標準框架」，規範高風險的外國應用 軟件 在美國營時表示：「TikTok肯定不會是最後一個聽命於中國或其它外國競爭對手、對美國構成威脅的應用程序。」

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責任編輯：陳建錫

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