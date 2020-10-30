中美戰爭衝突一觸即發？ 《環時》引述專家這樣回應

中美關係惡化，外界憂慮兩國由新冷戰滑向熱戰。中國國防部發言人吳謙昨日透露，中美剛舉行危機溝通會議，《環球時報》引述軍事專家稱，這證明當下中美軍事關係比較正常，有正常合作和溝通交流，不像外界認為中美處於戰爭衝突一觸即發的局面。

吳謙昨日在國防部例行記者會上稱，10月20日，中央軍委國際軍事合作辦公室領導與美國國防部高層官員通電話，就兩軍關係及雙方共同關心的問題，深入交換意見，雙方同意兩軍加強溝通，管控分歧，開展在共同利益領域的合作。

國防部兩訊息 印證中美兩軍關係正常

而在10月28日至29日，中美兩軍舉行危機溝通工作組視像會議。雙方並商定於11月中旬以視像會議方式，開展本年度中美兩軍人道主義救援減災研討交流活動。年底前，兩軍還將舉行海上軍事安全磋商視像會議等。

【中美角力】憂擦槍走火 中美軍方連日開會協商為局勢降溫

《環球時報》報道，一名不願透露姓名的軍事專家解讀，吳謙公布的信息證明當下中美軍事關係比較正常，不僅沒有中斷，還有正常合作，有溝通交流。這些信息為被外界認為頗為緊張的中美兩軍關係降溫，當前局勢不像外界認為般，中美處於戰爭衝突一觸即發的局面。

美大選在即 兩軍交流留餘地

這名專家還稱，美國總統大選日在即，無論是特朗普還是拜登當選，大選後中美關係都會迎來新契機。這不僅是中方的意願，也是美方的意願，雖然目前雙方處於僵局，但可為未來交流互動留一些餘地。

事實上，從吳謙發布的另一條信息，能印證證一判斷。對於有美媒報道，美方研究特朗普選情不利時，使用MQ-9無人機襲擊南海中國島礁的方案，以製造所謂「十月驚奇」，吳謙昨稱，美國國防部長埃斯珀通過軍事外交渠道專門澄清，表示有關報道與事實不符，美方無意對華製造軍事危機。

上文專家認為，十月驚奇也好，十一月驚奇也罷，由埃斯帕本人做出澄清，表示美方非常重視中美兩軍關係。

據吳謙說，埃斯珀表示願與中方建立穩定的、建設性的、以結果為導向的兩軍關係，建立必要機制，降低風險、加強溝通、在擁有共同利益的領域開展合作。中方要求美方言行一致、信守承諾，切實採取措施，停止在中國當面海空域的軍事挑釁行動，停止損害中方核心利益和重大關切的行為。中方願中方願繼續秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的原則，努力推動中美關係在協調、合作、穩定的軌道上向前發展。

【中美角力】蓬佩奧突訪越南 胡錫進拜託越南同志「好好教育他」

【五中全會】舉國之力推兩大戰略 抗中美驚濤駭浪

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁