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全球首款！華為Mate 40支持數字人民幣硬件錢包 無網絡可交易

國情動向 16:40 2020/10/30

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華為Mate 40系列中國發布會，今日（30日）在上海舉行，現場宣布該系列是全球首款支持數字人民幣硬件錢包的智能手機，支持雙離線交易，收付雙方的設備無需網絡即可交易。

據華為消費者業務CEO余承東稱，華為參與了數字人民幣硬件錢包規範制訂，同時基於芯片實現硬件級安全。華為表示，手機端具有加密存儲、高性能的NFC通信能力，以及設備之間的交易功能，有利手機數字人民幣的使用。

在數字人民幣試點場景中，Mate40系列手機用戶可享受雙離線交易，所帶來更安全、更便捷的移動支付體驗。

【華為Mate 40發布會】華為高層：因美國禁令目前非常艱難

【華為發布會】華為Mate 40系列售價8246元起　搭載5nm麒麟9000晶片（附影片）

數字人民幣錢包使用上與微信支付、支付寶等第三方支付App相似。不同的是，數字人民幣是由中國人民銀行發行的法定數字貨幣，在沒有網絡下也可使用。

人行近期推進數字人民幣測試，本月稍早深圳聯合人行展開數字人民幣紅包試點，共超過191萬名在深個人登記，最後抽出5萬人中籤。

深圳全國首試數字人民幣　派千萬元紅包促消費

人行發現假冒數字人民幣錢包 網民：還沒見真品就有假貨了

【數字人民幣】市民首測熱情不高 專家料暫難取代微信及支付寶

責任編輯：林佩怡

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