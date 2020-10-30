全球首款！華為Mate 40支持數字人民幣硬件錢包 無網絡可交易

華為Mate 40系列中國發布會，今日（30日）在上海舉行，現場宣布該系列是全球首款支持數字人民幣硬件錢包的智能手機，支持雙離線交易，收付雙方的設備無需網絡即可交易。

據華為消費者業務CEO余承東稱，華為參與了數字人民幣硬件錢包規範制訂，同時基於芯片實現硬件級安全。華為表示，手機端具有加密存儲、高性能的NFC通信能力，以及設備之間的交易功能，有利手機數字人民幣的使用。

在數字人民幣試點場景中，Mate40系列手機用戶可享受雙離線交易，所帶來更安全、更便捷的移動支付體驗。

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數字人民幣錢包使用上與微信支付、支付寶等第三方支付App相似。不同的是，數字人民幣是由中國人民銀行發行的法定數字貨幣，在沒有網絡下也可使用。

人行近期推進數字人民幣測試，本月稍早深圳聯合人行展開數字人民幣紅包試點，共超過191萬名在深個人登記，最後抽出5萬人中籤。

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責任編輯：林佩怡

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