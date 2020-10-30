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外交部否認被捕「獵狐」是中國執法人員 批美國庇護逃犯

國情動向 17:00 2020/10/30

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美國司法部、聯邦調查局（FBI）起訴8人，包括7名華人及1名美國人，指他們涉參與中國政府的「獵狐行動」，在新澤西洲騷擾及監視一名中國人，並威脅後者回國自首。官媒《環球時報》昨日（29日）證實被捕者為中方人員，外交部同日回應時也強調「中國執法機關嚴格根據國際法，開展對外執法合作」。惟中國外交部今日（30日）再回應有關案件時，否認涉案人士是中方執法人員，反批評美國造謠污衊，明目張膽為逃犯提供庇議。

外交部發言人汪文斌表示，合作打擊包括腐敗在內的跨國犯罪、拒絕為犯罪嫌疑人和非法資金提供「避罪天堂」是國際社會共識，開展國際追逃追贓是維護和促進法治的正義事業。近年來，中國先後與120多個國家和地區合作追回外逃嫌犯，期間充分尊重他國司法主權開展，依法保障犯罪嫌疑人合法權益，得到廣泛支持和充分肯定。但據他了解，美方最近逮捕的相關人員不是中方執法人員，其相關指控純屬造謠污衊。

【中美角力】美逮捕5人參與「獵狐」 胡錫進：美與中國公眾為敵

【中美角力】美媒揭中國「獵狐」招數：在美提民事訴訟 促使外逃人員回國

他又表示，美國是中國外逃腐敗和經濟犯罪嫌疑人最集中的國家。但是近年來，美方一直消極對待中方提出的追逃等合作要求。美國個別執法部門還明目張膽為中方外逃嫌犯撐腰打氣、提供庇護，並多次阻撓外逃人員自願回國投案。美方的所作所為完全站在了正義和法治的對立面，違背了《聯合國反腐敗公約》和《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》精神，也背離了美方在國際場合所做公開承諾。中方要求美方停止無端指責抹黑，不要再貪圖嫌犯的黑錢，不要成為嫌犯和非法資產的「避罪天堂」。

【中美角力】美盯上中國海外反腐 起訴8名「獵狐行動」者

梁朝偉也拍過這題材！獵狐行動為何變中美新戰場？（有片） 

責任編輯：陳建錫

外交 國際法 中國外交部 新澤西 美國 FBI 美國司法部

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