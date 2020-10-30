【中美科技戰】專家稱中美脫鉤 港股或發展成大中華納斯達克

統一證券首席策略專家呂忠達在一場研討會上分析，中美脫鉤後，在美掛牌的内地企業陸續轉向港股，即便港區國安法產生短期衝擊，但港股仍有機會成為「大中華納斯達克」。

國立政治大學國際關係研究中心，跨界創新與前瞻論壇今天舉辦「中共19屆五中全會與新經濟政策研討會」。上半場由政大國關中心主任寇健文主持；呂忠達、中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊、資訊工業策進會資深總監陳子昂等人與談。

呂忠達在會上分析，美中脫鉤背景下，在美掛牌的中國重量型企業，將陸續從美股下市，轉向尋找其他市場機會。在中共當局有意將港股打造成「大中華那斯達克」的背景下，香港證券交易所也想朝此著墨，從以往金融地產為首的權重，轉型到生技製藥或資訊科技。

▲ 專家稱中美脫鉤 港股或發展成大中華納斯達克

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對此，呂忠達會後接受媒體採訪時進一步說明，香港作為世界第3大金融中心，擁有從港英時期累積下來的百年金融底蘊，且香港金融市場有多元商品、符合國際法規的遵循、人才培訓及對金融業來說重要的「信任」元素等條件，讓香港雖因港區國安法實施而褪下百年風華，但「仍是外資亞太布局的首選」。

劉孟俊則在研討會中，針對内地「十四五規劃」指出，内地設定的幾季增長目標越來越務實，象徵其理解到經濟緩增長是必然趨勢。而在中美競逐下，中國也面臨跨國供應鏈轉移等問題。因此，未來中國將加強科技創新等產業，因應當前發展問題。

陳子昂則在研討會上研判，相較於貿易戰，中美更可能延續科技戰的對抗。中國未來將著重5G、大數據中心等新基建，著重發展「數位中國」，為中國「去美化」鋪路。他並研判，中美未來在數位科技方面，可能會形成兩大陣營，呈現「一個世界兩套系統」的模式。

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責任編輯：游昊雲

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