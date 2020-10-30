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【神州快訊】餘音繚繞汨水流 國粹生輝薪火傳

特約 17:00 2020/10/30

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圖說：京劇《大唐貴妃》等劇目深受觀衆喜愛。

「國粹」京劇經兩百餘年傳承與發展，仍具藝術生命力，於世界舞台講中國故事，成為中國符號。湖南省平江縣京劇藝術票友協會（簡稱平江京劇協會，下同）近日成立，京劇將在這座文化之城得以更好弘揚。

湖南平江縣是湘楚文化源頭之一，汨羅江穿城而過，文有「中華詩詞之鄉」美譽，武有「全國四大將軍縣」聲名。據平江京劇協會會長羅抱林介紹，該縣有一批京劇愛好者於30年前組建京劇隊，活躍於文化領域，代表作品有《大唐貴妃》、《遊湖》等劇目。其表演精緻細膩，皮黃悠揚，鼓樂流韻，多次在湖南省、岳陽市京劇表演中獲獎。副會長梁祥才透露，當地政府文化部門支持京劇發展，將京劇隊升級組建成京劇協會，冀更好拓展人才隊伍，傳播京劇文化。未來，平江京劇協會將以折子戲為主，走精品化道路，並參與惠民工程。

京劇是中國傳統文化與美學精神的集大成者，但傳承之路任重道遠。平江京劇協會與當地國學館合作，開展「國粹進校園」活動。該協會副會長劉偉表示，京劇是一門古老藝術，希望年輕人能成為京劇的傳播者。通過活動，既可讓青少年感知傳統藝術魅力，又可挖掘京劇人才，讓國粹薪火相傳。

（中國專輯組 黃文靜）

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