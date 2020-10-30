【中美科技戰】中國強調創新科技自強 短長期要克服兩挑戰

中共十九屆五中全會昨日閉幕，公報提出堅持創新、科技自立自強、加快建設科技強國。有專家認為，中國能否做到科技創新，短期、長期都有挑戰，其中短期要看金融市場改革、長期要看科技教育改革。

在中美大國博弈下，中國面臨美國技術封鎖圍堵，科技創新成為未來發展側重點，「卡脖子」關鍵技術亟待自力更生，許多問題需要克服。

投入資金 應用技術5-10年有突破

中央社引述華東理工大學經濟學者沈凌認為，科技創新可分為應用性和基礎性，只要持續投入資金，應用性技術5年、10年就可看到突破。但基礎性科技發展須依賴科研單位和大學，這方面看不出中國有好的機制。

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他提到，半導體生產製造等應用技術要迅速成長，最重要的是獲得資本市場助力。目前中國以銀行為主的間接金融市場，很難支撐創新研發，因為科創企業往往缺乏抵押品，又有很大風險。不過，中方正為科創企業提供「彈藥」，上海科創板就是其中之一。

科學教育改革 參考美國「教授治校」

科學教育改革則困難得多。沈凌說，美國科研體系做得最好，經費來源多元，且落實教授治校，專家能自我管理，而非由行政級別上層來決定方向，因此能完成更多「非功利性」的研發工作，帶來更豐富的成果。他強調，長遠科研環境要調整，否則只砸資源一定會事倍功半、缺乏效率。

前寶鋼研究院首席研究員郭朝暉，對科研院所機制也抱懷疑態度，強調有實力的民營企業將在科技創新中扮演關鍵角色。他認為，最重要要真正鼓勵企業，成為創新主體，還要防止國企走歪路，例如為創新而創新。

他稱，中國體制優勢在於能形成共識，而且執行力強，有利看到成功例子後跟隨，但原始性的創新不容易出現。報道引述他曾在文章中提到，中國決策過度依賴權威，難深度討論，且糾錯機制不足，「如果沒有一個寬鬆的質疑環境，中國就很難成為一個創新型國家」。

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不過，中央社指出，沈凌和郭朝暉都認為，市場龐大是中國科創最大優勢。以半導體業為例，即使美國科技圍堵，在進口替代政策下，中國企業生產中階產品所得到的利潤，能夠支撐投入先進製程的發展，科技落後時間差終會解決。

渣打銀行首席經濟學家、大中華區研究部主管丁爽認為，「十四五」強調科技創新，這意味著相關投入會增加，並要建立創新的制度安排，包括知識產權保護、更多向民營資本開放等，在投資、人才、機制等多方面，為科創創造條件。

瑞銀認為，中國「十四五」或加大研發和教育投入，到2025年研發投入有可能達到GDP的3%。鑒於技術上的局限，中國或向基礎和前沿研究，以及技術瓶頸領域，配置更多的資源。

責任編輯：林佩怡

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