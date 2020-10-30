iPhone 12內地跌破發行價 業內不看好未來銷量

蘋果日前推出iPhone 12及iPhone 12 Pro，儘管被不少網民批配色難看，但新機熱度仍處高位，黃牛還會加價拿貨。但沒過多久，iPhone 12在一些第三方渠道已經跌破發行價。業內人士認為，該款手機相比之下並無突出特色，蘋果鐵粉們買完後，不看好剩下的市場銷量。

iPhone 12跌破發行價 iPhone 12 Pro溢價空間縮

據內媒《北京商報》，從蘋果官網可知悉，iPhone 12和iPhone 12 Pro雖已上市，但基本處於缺貨狀態，iPhone 12需要7個工作日左右才能發貨，iPhone 12 Pro則要等2至3周才能發貨。

因此，iPhone 12和iPhone 12 Pro一上市，從經銷商或者黃牛手裡拿貨還需加價。據一位蘋果手機經銷商本月22日的報價，iPhone 12單台溢價300至600元（人民幣，下同），iPhone 12 Pro單台溢價1,500至3,000元。

但短短幾天後，iPhone 12卻已跌破發行價，iPhone 12 Pro雖依然處於溢價狀態，但溢價空間縮小了。

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報道稱，據網上流出的一張報價單顯示，iPhone 12官網售價6,299元的64GB版本，現在只要6,230元，官網售價6,799元的128GB版本，現在只要6,700元左右，官網售價7,599元的256GB版本，現在只要7,550元。

實際上，iPhone新機跌破發行價並不罕見，iPhone 6S之後的幾代iPhone，都出現了上市不久就跌破發行價的現像。當然，僅指第三方渠道，蘋果官網和旗艦店不會這麼快調價。

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報道引述產經觀察家丁少將指出，iPhone 12價格的跳水並不意外，畢竟蘋果之前在銷量壓力下也采取過以價換量的策略，只是今年新機跳水的速度有些快。當然，某些經銷商價格破發，可能和備貨數量、營銷措施有關，是否具有普遍性尚需觀察。

電信分析師馬繼華也表示，「iPhone 12確實沒什麼創新，原來大家寄希望於在VR和新的5G應用上有創新，結果蘋果可能技術還不成熟，不敢率先推出，所以這款手機相對其他很多手機來講並沒有什麼突出的特色，只剩下一個品牌優勢，最初的蘋果鐵粉們購買完以後，剩下的市場銷量我真的不看好。」

責任編輯：尹航