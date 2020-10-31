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中國10月官方製造業PMI降至 51.4 略勝預期

經濟脈搏 11:21 2020/10/31

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中國10月份製造業採購經理指數（PMI）錄51.4，較上月輕微回落0.1個百分點，但仍高於市場預期，連續8個月處於擴張區間，表明製造業總體持續回暖；非製造業商務活動指數連續3個月回升，繼續保持回升勢頭。

國家統計局公佈，中國10月官方製造業PMI 51.4，高於預期的51.3；10月官方非製造業PMI錄56.2，為年內高點，比上月升0.3個百分點，且高於預期的56。

製造業生產繼續回升 需求穩步改善

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，隨著做好「六穩」工作、落實「六保」任務的各項政策措施持續發力，我國經濟延續穩定恢復態勢。

趙慶河解讀稱，本月主要特點為：一是產需保持較快恢復。生產指數為53.9%，比上月微落0.1個百分點，新訂單指數為52.8，與上月持平，均持續位於臨界點以上，表明製造業生產繼續回升，需求穩步改善。

二是進出口指數在榮枯線以上同步回升。本月新出口訂單指數和進口指數為51.0和50.8，分別高於上月0.2和0.4個百分點，均連續兩個月位於擴張區間，主要是穩外貿穩外資政策效應持續顯現，疊加近期世界主要經濟體製造業恢復性改善，中國進出口進一步回暖。

三是需求持續回暖帶動價格回升。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數為58.8和53.2，分別高於上月0.3和0.7個百分點，均為近期高點。

四是企業信心不斷增強。本月企業生產經營活動預期指數升至59.3，高於上月0.6個百分點，企業對行業發展信心加快恢復。

不過統計局也指出，小型企業市場需求尤顯不足。此外，部分調查企業反映，隨著近期境外多國疫情出現反彈，企業面臨進口原料採購週期加長，運輸成本增加等壓力。

非製造業PMI錄56.2 服務業持續復甦

至於非製造業方面，趙慶河解讀稱，服務業保持穩中有升的複蘇勢頭，從行業情況看，在國慶、中秋雙節帶動下，居民出行意願增強，消費需求加快釋放，鐵路運輸、航空運輸、住宿餐飲、文化體育娛樂等行業商務活動指數位於59.0%以上較高運行區間，相關行業市場更趨活躍。另外，建築業繼續較快增長。建築業商務活動指數為59.8%，雖低於上月0.4個百分點，但仍保持較高景氣水平，運行總體平穩。

責任編輯：蒯宇澄

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