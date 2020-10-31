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美封殺TikTok再遇挫 賓州法官下令暫緩執行11月12日禁令

經濟脈搏 12:35 2020/10/31

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美國商務部要求抖音海外版TikTok在美國下架的禁令再遇挫。賓夕法尼亞州地區法官30日下令，暫緩執行原定於11月12日生效的TikTok禁令。

法官認為商務部此舉可能會越權

三名TikTok創作者日前針對美國政府封禁TikTok提出訴訟，賓夕凡尼亞州地區法官Wendy Beetlestone周五做出初步決定，認為商務部此舉可能會越權，應暫緩執行禁令。她同時下令，商務部不可禁止TikTok在美國的數據托管、傳送內容服務及其他技術交易。

她在判詞中表示，商務部的禁令會在美國關閉一個全球有大約7億人使用的表達平台，其中超過1億用戶是來自美國，每日活躍的美國用戶多達5000萬。

3名入稟人對裁決表示歡迎，他們透過律師發表聲明，指華府的禁令超越總統權力，影響美國一直對言論自由的承諾。

TikTok 發言人表示：「我們被來自我們社群大量的支持而深受感動，他們努力保護自己的表達權力、職業權力並支持小企業，特別是在新冠大流行期間。支持我們的創意社群持續透過平台和法律途徑分享他們的聲音，我們承諾繼續為他們提供一個這樣的平台。」

TikTok禁令並非首次被法院叫停，華盛頓地區法院法官Carl Nichols9月27日裁定，暫緩實施特朗普政府要求蘋果公司及Google將TikTok移出應用程式商店的行政命令。美國政府其後則對此決定，提起上訴。

特朗普政府指TikTok可能構成國家安全威脅，導致當地用戶的個人資料可能落入中國政府手中，因此下令封殺TikTok。美國商務部早前宣布，11月12日起，政府禁止境內向TikTok提供互聯網託管、內容發送、互聯網傳輸或對等服務；禁止在境內開發或可訪問的軟件或服務中，使用TikTok的代碼。當局強調，總統特朗普已設定11月12日為TikTok解決方案最後期限，若沒達成協議，TikTok將在11月12日全面關閉。

TikTok正與沃爾瑪（Walmart）及甲骨文（Oracle）商討在美國成立新公司的細節，但至今仍未達成初步協議。

【TikTok】美法官叫停TikTok禁令 華府提出上訴

【中美角力】美參議員提新法限制高風險軟件 點名微信Tiktok

【TikTok】報告指TikTok超越Instagram 成美國青年第二喜愛社交App

責任編輯：蒯宇澄

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