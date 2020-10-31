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【中國經濟】各省市前3季GDP出爐 湖北省增速墊底

經濟脈搏 14:07 2020/10/31

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中國前三季累計GDP（國內生產總值）按年增速已經由負轉正，各省市前三季數據本周全數出爐，31省市僅剩5個尚未轉正，受新冠疫情衝擊最大的湖北省墊底，為負增長10.4%。

綜合內地媒體報道，中國31個省市區GDP增長率，西藏自治區以6.3%居冠。第一季疫情最嚴重之際，未受衝擊的西藏是當時中國唯一經濟正增長的地區。

上海前三季GDP增速仍為負

今年前3季，中國有25個省份經濟正增長，其中14個增長高於2%，分別是西藏（6.3%）、貴州（3.2%）、甘肅（2.8%）、雲南（2.7%）、湖南（2.6%）、重慶（2.6%）、寧夏（2.6%）、江蘇（2.5%）、安徽（2.5%）、江西（2.5%）、福建（2.4%）、四川（2.4%）、浙江（2.3%）、新疆（2.2%）。

但仍有5個省份的GDP尚未轉正，分別是湖北（-10.4%）、內蒙古（-1.9%）、黑龍江（-1.9%）、遼寧（-1.1%）、上海（-0.3%）；天津市則持平。

值得注意，作為中國經濟、金融中心、長三角龍頭的上海，經濟增速仍未轉正，引起關注。有分析指，上海以外貿與第三產業為主，受疫情衝擊明顯，國外經濟復甦速度和消費活力對經濟影響大，而包括江蘇在內多數省市都是第二產業為主，率先受惠於復工。

以經濟規模看，今年前3季，廣東以人民幣7.84萬億元（人民幣，下同）穩居居首，江蘇緊隨其後為7.38萬億元，山東則以5.22萬億元居第3。據統計，有13個省份的地區生產總值在前3季超過2萬億元。

湖北GDP排名在去年底是第7，但前二季一度跌到第10，但第3季經濟衰退幅度由19.3%縮減至10.4%，已可看出明顯復甦態勢，排名上也超越安徽省，升上第9。

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責任編輯：蒯宇澄

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