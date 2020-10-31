習近平《求是》刊文：堅持擴大內需戰略 穩定優化供應鏈

中共十九屆五中全會日前閉幕，規劃「十四五」經濟社會發展目標和2035年遠景目標，聚焦「雙循環」和科技自立。官方亦發表中共總書記習近平早前的講話，他亦提到面對未來嚴峻的外部形勢，重點是部署兩大戰略，即擴大內需和優化穩定產業鏈、供應鏈。

《求是》雜誌11月1日將發表習近平的重要文章《國家中長期經濟社會發展戰略若干重大問題》，是他在4月10日在中央財經委員會第七次會議上的講話。

習近平指，當今世界正經歷百年未有之大變局，這次疫情既是一次危機，也是一次大考。當前，中國疫情防控形勢已經越過拐點，但疫情全球大流行仍處在上升期，外部形勢非常嚴峻；要舉一反三，進行更有長遠性的思考，完善戰略佈局，做到化危為機，實現高質量發展。

習近平指出，第一，要堅定實施擴大內需戰略。他指，改革開放特別是加入世貿組織（WTO）後，中國加入國際大循環，形成了市場和資源（如礦產資源）「兩頭在外」、形成「世界工廠」的發展模式，而近幾年，經濟全球化遭遇逆風，這次疫情可能加劇逆全球化趨勢，各國內顧傾向明顯上升，中國發展面臨的外部環境可能出現重大變化。實施擴大內需戰略，是當前應對疫情衝擊的需要，是保持我國經濟長期經濟長期持續健康發展的需要。

他強調，大國經濟的優勢就是內部可循環。中國有14億人口，人均國內生產總值已經突破1萬美元，是全球最大最有潛力的消費市場。居民消費優化升級，同現代科技和生產方式相結合，蘊含著巨大增長空間。要牢牢把握擴大內需這一戰略基點，使生產、分配、流通、消費各環節更多依托國內市場實現良性循環。

他又稱，擴大內需和擴大開放並不矛盾國內循環越順暢，國內循環越順暢，越有利於構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，越有利於形成參與國際競爭和合作新優勢。

習近平稱，消費是中國經濟增長的重要引擎，中等收入群體是消費的重要基礎。目前，中國約有4億中等收入人口，絕對規模世界最大。要把擴大中等收入群體規模作為重要政策目標，優化收入分配結構，健全知識、技術、管理、數據等生產要素由市場評價貢獻、按貢獻決定報酬的機制。要擴大人力資本投入，使更多普通勞動者通過自身努力進入中等收入群體。

第二，優化和穩定產業鏈、供應鏈。產業鏈、供應鏈在關鍵時刻不能掉鍊子，這是大國經濟必須具備的重要特徵。

習近平指出，這次疫情是一次實戰狀態下的壓力測試。中國完備的產業體系、強大的動員組織和產業轉換能力，為疫情防控提供了重要物質保障。其中，中國的口罩日產能從1月底1000萬隻提高到目前的5億隻。

但同時，疫情衝擊也暴露出中國產業鏈、供應鏈存在的風險隱患。為保障產業安全和國家安全，要著力打造自主可控、安全可靠的產業鏈、供應鏈，力爭重要產品和供應渠道都至少有一個替代來源，形成必要的產業備份系統。

習近平說，現在全國都在復工復產，我們不應該也不可能再簡單重複過去的模式，而應該努力重塑新的產業鏈，全面加大科技創新和進口替代力度，這是深化供給側結構性改革的重點，也是實現高質量發展的關鍵。一是要拉長長板，鞏固提升優勢產業的國際領先地位，鍛造一些「殺手鐧」技術，持續增強高鐵、電力裝備、新能源、通信設備等領域的全產業鏈優勢，提升產業質量，拉緊國際產業鏈對中國的依存關係，形成對外方人為斷供的強有力反制和威懾能力。二是要補齊短板，就是要在關係國家安全的領域和節點構建自主可控、安全可靠的國內生產供應體系，在關鍵時刻可以做到自我循環，確保在極端情況下經濟正常運轉。

他又提到，中國線上經濟全球領先，在這次疫情防控中發揮了積極作用，線上辦公、線上購物、線上教育、線上醫療蓬勃發展並同線下經濟深度交融。要乘勢而上，加快數字經濟、數字社會、數字政府建設，推動各領域數字化優化升級，積極參與數字貨幣、數字稅等國際規則制定，塑造新的競爭優勢。同時，必須看到，實體經濟是基礎，各種製造業不能丟，作為14億人口的大國，糧食和實體產業要以自己為主，這一條絕對不能丟。

習近平還指出，這次抗擊疫情過程中，國有企業沖在前面，發揮了重要作用，在促進產業循環中也起到了關鍵作用。他稱，國企是中國特色社會主義的重要物質基礎和政治基礎，是黨執政興國的重要支柱和依靠力量，必須做強做優做大。當然，國有企業也要改革優化，但絕對不能否定、絕對不能削弱。要堅持和完善新型舉國體制，不斷增強領導力、組織力、執行力。

除上述兩大戰略外，習近平還提到，第三，完善城市化戰略。他指出，要更好推進以人為核心的城鎮化，使城市更健康、更安全、更宜居。他提到，產業和人口向優勢區域集中是客觀經濟規律，但城市單體規模不能無限擴張。我國超大城市（城區常住人口1000萬人以上）和特大城市（城區常住人口500萬人以上） 人口密度總體偏高，北京、上海主城區密度都在每平方公里2萬人以上，東京和紐約只有1.3萬人左右。長期來看，全國城市都要根據實際合理控制人口密度，大城市人口平均密度要有控制標準。

第四，調整優化科技投入和產出結構。習近平指，要更加重視遺傳學、基因學、病毒學、流行病學、免疫學等生命科學的基礎研究，加快相關藥物疫苗的研發和技術創新，高度重視信息和大數據技術在這些領域的應用。要重視頂層設計，優化基礎研究佈局，做強優勢領域，完善高校專業設置，加強基礎學科教育和人才培養，補上冷門短板，把我國基礎研究體系逐步壯大起來，努力多出「從0到1」的原創性成果。

第五，要實現人與自然和諧共生，站在人與自然和諧共生的高度來謀劃經濟社會發展。第六，要加強公共衛生體系建設，從頂層設計上提高公共衛生體系在國家治理體系中的地位。

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責任編輯：蒯宇澄

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