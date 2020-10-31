【中美角力】駐越南大使館：美無資格充當南海問題裁判

對於美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問越南期間發表涉華的言論，中國駐越南大使館批評，美國為維護其海洋霸權，拒不加入《聯合國海洋法公約》，沒有任何資格充當南海問題的裁判。

稱美企圖讓東盟國家當馬前卒

中國駐越南大使館發表聲明指出，美方大肆推銷「印太戰略」，極力推動美日印澳四邊機制擴大化，實質是推行集團對抗和地緣博弈。美方企圖將東盟國家納入「印太戰略」軌道，裹挾東盟國家充當美方維繫霸權的馬前卒，勢將嚴重衝擊東盟在區域合作中的中心地位。

大使館批評，美方搞封閉、排他、損害第三方利益的地緣政治「小圈子」，不得人心。美方直接介入南海問題攻擊抹黑中國，絕不是為了幫助地區國家解決爭端，而是要挑唆有關國家與中國對抗。美方肆意渲染所謂中國威脅，炮制反華政治謊言，挑撥中國同地區國家關係，蓄意把世界引向新冷戰，充分暴露美方冷戰思維和意識形態偏見。

大使館又批評，美方熱衷於炒作瀾湄水資源問題，完全違背事實，毫無科學依據。中方嚴正敦促美方停止編造「中國威脅」謊言，停止挑撥地區國家間關係，停止破壞地區和平與穩定。

美國國務院在蓬佩奧抵達越南前夕發表聲明，指責中國在湄公河地區作出惡意及破壞穩定的行為，違反與其他國家的合作承諾，並影響倚靠湄公河謀生的人，揚言美方將與印太盟友及夥伴一起，維護他們對南海近海資源的主權。蓬佩奧29日在印尼表示，華盛頓將尋找與印尼在南海合作的新途徑，拒絕中國在南海地區的「非法」主張。

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責任編輯：蒯宇澄

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